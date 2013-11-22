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Yaşam

Evreni aydınlatan ışık 4 milyar yıl sonra bize ulaştı

Gökbilimciler, uzayda bugüne kadarki en büyük radyasyon patlamasını keşfettiklerini açıkladılar

22 Kasım 2013 11:35

Bütün evreni aydınlattığı düşünülen gama-ışın patlamasının yaydığı ışığın dünyaya varması yaklaşık 4 milyar yıl aldı.

Uzayın derinliklerinde kendi içine çökerek ölen bir yıldızdan geriye bir kara delik ve bütün evrene yayılan bu ışık patlaması kaldı. Dünyaya ulaşan radyasyonun güvenli şekilde atmosfer tarafından emildiği söyleniyor.

 

Güneş'ten çok daha büyük

 

Araştırmacılar, Science (Bilim) dergisinde yayımladıkları makalede, gama-ışın patlamasının bulgularına bu yıl başlarında uzaydaki teleskoplar vasıtasıyla ulaştıklarını söylüyorlar.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, patlama dünyaya daha yakın bir mevkide meydana gelmiş olsaydı, gezegenimize etkisinin felaket boyutlarında olacağı tahmin ediliyor.

Ölen yıldızın, Güneş'ten yaklaşık 20-30 kat daha büyük olduğu düşünülüyor. Gökbilimciler, patlamanın kendisinin bir dakikanın altında bir sürede meydana geldiğini, fakat bütün evrene radyasyon saçacak büyüklükte olduğunu söylüyor.

İngiliz gökbilimci Profesör Paul O'Brien, NASA'nın uzaydaki Swift ve Fermi isimli teleskopları tarafından tespit edilen patlama hakkında, ''Bu tip olaylar her an herhangi bir galakside meydana gelebilir. Daha önceden bilme şansımız yok" dedi.

500 milyon yılda bir yıldız ölümü, yakıtı bitince kendi içine çöken bir yıldızın kara delik oluşturması ve aynı zamanda gama-ışın patlaması diye adlandırılan olağanüstü bir enerjiyi dışa yayması olarak tanımlanıyor.

Patlama esnasında yıldızdan geriye kalanların dışarı doğru genişlemesi ise süpernova olarak bilinen bir başka olayı tetikliyor.

Bir gama-ışın patlamasının dünyanın ozon tabakasını delerek zarar verebilmesi için 1000 ışık yılı yakınlıkta olması gerektiği tahmin ediliyor.

Bu tip bir patlamanın her 500 milyon yılda bir meydana geldiği kanısında olan Profesör Paul O'Brien, ''Gezegenimiz tarihi boyunca ölen bir yıldızın radyasyonuna muhtemelen maruz kalmış olmalı. Gelecekte de tekrar edecek. Ama bizim ömrümüze denk gelmesi çok düşük bir olasılık" dedi.

 

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