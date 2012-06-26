Evren'den tecavüz yanıtı: Eşime değil haneye tecavüz

“Var mısın Yok musun” yarışmasıyla tanınan Evren Doğru, kendisi gibi görme engelli eşi Özgür Deniz Doğru’nun yine görme engelli masör Fazlı K. tarafından tecavüze uğradığı iddialarına yanıt verdi

Hürriyet'in haberine göre, Evren Doğru, Fazlı K. adlı şahıstan “haneye tecavüz” gerekçesiyle şikayetçi olduklarını söyledi: “Bu insanın akıl sağlığından şüphem var. Eşim, kendisini rahatsız ettiği için dört ay önce de savcılığa şikayette bulunmuştu zaten, kayıtlarda bu var. O zaman beni arayıp özür dilemişti, ama sonra tekrar aynı hatayı yaptı. Dört gün önce de eşimin işyerine gelmiş, ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit etmiş. Bunu o sırada orada olan başka insanlar da duymuş. Sonra evimize zorla girerek eşimi öldürmeye kalkışmış. Önce gazı açmış, sonra boğazını sıkmış. Bunlar doktor raporlarıyla belgelendi. Eşime değil, haneye tecavüz durumu var.”

Doğru, suçlamaları reddeden ve “Özgür Deniz Doğru ile kendi rızasıyla birlikte olduk” diyen Fazlı K’nın bu iddialarıyla ilgili ise şöyle konuştu: “Bahsi geçen kişi, eşimin çalıştığı Altınokta Körler Vakfı’nda masörlük eğitimi alan bir öğrenciydi. Yaşı küçük. Onun uydurmalarına inanmam. Böyle bir ilişki olsa, eşim dört ay önce neden kendisinden şikayetçi olsun? Ben eşime inanıyorum, güveniyorum. O kişi cezasını çekmeli.”



