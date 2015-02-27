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Yaşam
Deutsche Welle

Evrendeki en büyük kara delik keşfedildi

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara delik, Güneş'in tam 12 milyar katı büyüklüğünde.

27 Şubat 2015 17:19


"Nature" dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kısaca "SDSS J0100+2802" adıyla anılan bir kuasarın keşfi aktarıldı. Söz konusu kuasar, uzak evrende gözlemlenen en parlak gökada olarak tanımlanıyor.

Süper sıcak gazlarla çevrili kara deliklere kuasar deniyor. Yeni keşfedilen kuasarın olağanüstü parlaklığı, merkezindeki kara deliği çevreleyen gazın son derece güçlü bir biçimde ısınması sonucu ortaya çıkıyor.

Teorileri tartışmalı hale getirdi

Uzmanların hesaplamalarına göre keşfedilen kara delik evrenin başlangıcı kabul edilen "Büyük Patlama"yı izleyen 900 milyon yıl süresince oluştu. Kara deliğin kütle ve oluşum süresi, şimdiye kadar geçerli teorileri tartışmalı hale getirdi.

Kara delikler, ışığı dahi emebilen evrenin en esrarengiz ve en güçlü gök cisimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Güneş Sistemi'nin de içinde bulunduğu Samanyolu dahil evrendeki tüm galaksilerin merkezinde bir kara delik bulunuyor.

Kara delikler yıldızların ölümünden sonra oluşuyor. Çevresindeki diğer yıldızları "yutan" kara delikler, diğer kara deliklerle birleşiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GüneşJ0100+280234;Patlama34;yıSistemiSamanyoluDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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