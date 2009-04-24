Ay'a ayak basan 6. astronot olan Edgar Mitchell "ABD ve diğer bazı yönetimler uzaylılarla ilgili gerçeği saklıyorlar" dedi ve müthiş iddiasını ortaya attı



Ay'a ayak basan 6. astronot olan Edgar Mitchell'den dünyayı ayağa kaldıracak bir açıklama geldi... Eski NASA astronotu Edgar Mitchell Dünya’nın başka yaşam formları tarafından ziyaret edildiğinden şüphesinin olmadığını bir kez daha dile getirdi.



1971 yılında Apollo 14 Ay görevine katılan astronotlardan biri olan Mitchell, Dünya dışında da yaşamın olduğunu ancak bu durumun ABD ve diğer hükümetler tarafından gizlendiğini öne sürdü.



"Evrende yalnız değiliz"



UFO aktivistleri ve araştırmacıların bir araya geldiği geleneksel X Konferansı'nda konuşan Mitchell, "Sadece bu çağda gerçekten yalnız olmadığımıza dair kanıtlarımız var" diye konuştu.





Edgar Mitchell



1947'de meydana gelen ve bir UFO kazası olduğuna inanılan olayın gerçekleştiği yer olan Roswell'de doğan Mitchell, "Gezegenimizin ötesine, Güneş Sistemi'mizin ötesine uzanıp oralarda gerçekten neler olduğunu bulmamız gerekiyor. Bir gezegenler topluluğunun bir parçası olduğumuza inanmalı, bunu kabul etmeliyiz" dedi.



"Roswell olayıyla ilgili kasabalılar baskı gördü"



Mitchell, Roswell olayıyla ilgili olarak, kasaba sakinlerinin askeri otoriteler tarafından gördükleri hakkında konuşmamaları için baskı gördüklerini, bu nedenle olayın aydınlatılamadığını iddia etti. Mitchell, bu sırla mezara girmek istemediğini kaydetti. Mitchell, "Uzaylılar bize düşman olsalardı, şimdiye kadar mahvolurduk" dedi.





