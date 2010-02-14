Evren, ölmeden önce utansın

T24- 'Salak kelimesi onlar için iltifat sayılır...'Kenan Evren’i alkışlayan üniversite öğrencilerine ‘Salak’ diyen Teoman, zehir zemberek sözlerle darbecileri yerden yere vurdu.







Bugün gazetesinden Şebnem Özcan'ın röportajı:



Bu röportaj Teoman adına milat olacak! Onun 'Savaşçı' yönüne tanık olup şaşıracaksınız! Nasıl Fransızlar'ın tarihinde düşmana karşı kılıcını eline alıp cesurca sallayan Jeanne Darc'ları varsa, artık bizim de giyotin gibi keskin diliyle kendince yanlışı doğrudan kesip atan bir Teoman'ımız var. O hiç olmadığı kadar şeffaf ve net! Eminim her satırını nefes nefese okuyacaksınız!





Size, Rock müziğinin 'Asi Çocuğu' diyorlar bunu hak edecek ne yaptınız?

Bana herkes öyle davranıyor ama ben kendimi asi biri gibi görmüyorum. Benim, "Gerçek asi" dediğim insanlar var, onlar sisteme toptan karşıdır. Bende öyle şeyler yok. Ben sadece, canımın istemediği şeyleri yapmam. Kimileri buna "Şımarıklık", kimileri "Asilik" diyor. Asi olmak gibi bir hedefim de yok.



Sözünüzü esirgemediğiniz için mi acaba?

Utanıyorum birilerinden bir şeyleri gizlerken. Ama buna kim karar verecek? Paparazziler değil! Ben diyorum ki, "Beni seviyorsanız benim kusurlarım da var ve onları saklamayacağım. Ona göre beni seversiniz, sevmezsiniz. Ama ben, siz beni sevin diye takla atmayacağım."



Kenan Evren'e çattınız! Onun, 1980 ihtilalinden pişmanlık duymaması sizi çıldırtıyor mu?





Çıldırtıyor. Sinirime dokunuyor. Ben aslında büyük bir laf ettiğimi düşünmüyorum. 1980'deki bu işin acısını çekmiş o kadar çok kişi var ki! Birincisi; ben bir insan olarak bir şey söyledim. Kenan Evren beni hapse mi attı? Annemi hapse mi attı, işkence mi yaptı? Hayır! Ama başkalarına yaptı.



Neden korktuğumuzu bilmediğimiz bir dönemdi. Ürkek yaptılar, bütün toplumu hasta ettiler. O keyfi hareketleri yapan, zekası da harika (!) olmayan Kenan Evren, Türkiye'nin başına geçti, kendisini ikinci Atatürk zannetti, tırnağı olamayacakken. "Büyük bir Atatürkçü" olduğumdan söylemiyorum bunu. Çocuktum ama birinin zeki, diğerinin olmadığını görecek yaştaydım. Kenan Evren ve şürekası bu ülkeye acayip kötülükler yaptılar. Kendini zeki zanneden, anaokulu seviyesinde beyne sahip biriydi. Kötü bir insan olmasının yanında en kötüsü; gücü vardı.





Kenan Evren ölmeden önce utanıp öyle göçsün!



Anarşist bir yapınız var . Ne yapmak lazım sizce?

90 yaşındaki adamı hapse atsınlar diye söylemiyorum ama en azından ölmeden önce, utansın, yüzüne tükürülsün ve sonunda bu dünyadan bir fare gibi göçüp gitsin istiyorum. Kenan Evren adı hiç de iyi anılmayacak biri olacak. Çocukları, torunları utanacak ondan. Ama ben, o ölmeden bunları görsün ve rezil olsun istiyorum. İnşallah da uzun yaşar utancıyla beraber.



Rezil edilmeliler

O dönemin gerekliliğini savunanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sağ-sol kavgası darbecilerin bahanesi olamaz. Ben zaten darbeye değil, sonrasındaki hoyratlığına, sadizmine, vahşetine, üçkağıtçılığına, kendini zeki zanneden gerizekalılıklarına ve yüzsüzlüklerine takığım 12 Eylülcüler’in. Vicdanlarda yargılanmalılar, rezil edilmeliler. Bu iş solcuların üstüne kalmasın. Ülkücüler devlete karşı akıldışı aşırı sadakatlerinden dolayı devleti affedeceğiz derken, Kenan Evren gibi bir adamı da affetmemeliler. Onları da copla taciz ettiler, Evren ve katilleri...



Mahkeme tutanaklarını okudum. O ülkücü çocuklar, işkencecilerin coplu tacizlerini anlatırken ağlıyorlardı. Ve bunu mantıklı bir nedenden yapmadılar, sadist oldukları için yaptılar.



İnsanlara dışkı yedirdiler



“Devleti devireceklerdi, etrafta insanlar ölüyordu" diye şöyle dört satırlık durum çizdiler. Öyle olmadı ki. İnsanlığa karşı hayvanlar tarafından yapıldı. Soru bile sormadılar. Sadece işkence ettiler, tecavüz ettiler, lağımlara sallandırıp dışkı yedirdiler, öldürdüler. Hesap sorulamadığını görünce de kasım kasım kasıldılar, alkışlandılar, Marmaris'e gittiler, resimler yaptılar. Üniversiteli çocuklar bunları alkışlıyor! Yani bu benim dayanabileceğim bir şey değil.

Sanatçılar selülit ve cip düşünüyor



Sizden başka hiçbir sanatçı kalkıp bunları bu şekilde dile getirmedi, size destek çıkan da olmadı, sebep ne düşündünüz mü?



Benim sanatçıdan saydıklarım benle aynı düşünüyor. Geri kalanlar da selülit, cip, ‘Türkiye'nin en güzel kadını benim’ gibi meselelerle uğraşıp, ‘Sanatçı halka örnek olmalıdır’ diyorlar. Ama aralarında 'Mor ve Ötesi' gibi benden çok daha fazla bu işlerle uğraşanlar var Allah’tan... Gencecik de çocuklar... Harun'a söyleyeceğim, üniversite konserlerinde çeksin fırçasını çocuklara, okumuş cahil olmasınlar diye!

İşkencenin zevkini yaşadılar



Siz neler yaşadınız?

Ergenliğimin başlarında, 12 Eylül belası geldi başımıza. Tamamen yeteneksiz, zekası kıt, kalpsiz insanlar tarafından yönetildik. İşin kötüsü, zevkini çıkardılar işkencenin, kendilerini bir şey zannettiler. Berbat tiplerdi, Türkiye'yi mahvettiler. Genç kızları alıyorlar tecavüz ediyorlar. Baba oğlu alıyorlar, ayrı ayrı dövüyorlar.



Bunlar normal insanın dayanabileceği şeyler değil. Üniversitedeki, Evren'i alkışlayan çocuklar, coplarla tecavüz eden gardiyanları da alkışlamış oluyor. “Salak” lafına alınmışlar, böyle birini alkışladıktan sonra, benim lafım onlara iltifat olarak gelmeli!

