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Politika

Evren, kendini akladı!

7. Cumhurbaşkanı Evren, 12 Eylül dönemindeki işkenceler için 'O zaman da bakan vardı, özür dilemek ona düşerdi' dedi.

08 Kasım 2008 02:00

12 Eylül askeri darbesinin lideri, 7’nci Cumhurbaşkanı Evren 12 Eylül döneminde işkence olduğunu söyleyerek, "Bizim kontrolümüzde değildi ki. O zaman da bakan vardı, özür dilemek onlara düşerdi" dedi. 

Engin Çeber'in işkencede ölümü nedeniyle özür dileyen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in yaklaşımı, bir dönem işkence iddialarının hedefinde olan Kenan Evren'de de yankı buldu. Evren, bir soru üzerine şunları söyledi:

İnsana hakim olamıyorsun ki

"İşkenceyle bir insan öldürülmüşse, o derece bir eza, cefa görmüşse çok korkunç bir şey. Bunu onaylamak mümkün değil. Ama ne yaparsınız ki, oradaki insanlar bunu yapabiliyorlar. İfade alırken, orada kalırken kötü bir davranıştan dolayı istenmeyen şeyler oluyor. İnsana hakim olamıyorsun ki. Kavga ederken veya böyle bir durumda bunu yapıyor. Ama sonra cezasını da çekiyor.

Nitekim Gül özür dilemedi

(12 Eylül döneminde) İşkence olmamıştır diyemem, olmuştur. Bu bizim kontrolümüzde değildi ki. Orada cezaevlerinin başında görevliler aynen duruyordu. Biz onları alıp da yenisini vermedik. Polis aynı polis. Yapmışlarsa onları ilgilendirir. Oradaki idarecilerin, sıkıyönetim komutanlarının bunu takip etmeleri lazımdı. Bugün Bakan’ın yaptığı da doğru bir şey. O zaman da bakan vardı. Bakandan sonra gelen yetkililer vardı. Özür dilemek onlara düşerdi, Cumhurbaşkanı’na düşmezdi. Nitekim bugün de özür dileyen Cumhurbaşkanı değil."

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