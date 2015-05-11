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Evren Ailesi: Cenaze töreni Genelkurmay’da olsun

Kenan Evren’in, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı karşısına denk gelen Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor

11 Mayıs 2015 09:58

Organ yetmezliğinden 98 yaşında ölen Kenan Evren’in cenaze töreni için Ankara’da dün hareketli saatler yaşandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi ve Evren’in birinci derece aile yakını olan kızları ve damadı, cenaze töreniyle ilgili görüşmelerde bulundu. Dün için planlanan koordinasyon toplantısı bugüne bırakıldı. Evren’in kızları Miray ve Şenay ile damadı Maksut Göksu, yarın devlet töreni yapılmasını istedi.

Resmi cenaze töreninin ise TBMM yerine Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılması ağır basıyor. TBMM’nin kapalı olmasının yanı sıra 12 Eylül darbesinin siyaset kurumunu yerle bir etmesi nedeniyle birçok siyasinin Meclis’te törene sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Ailenin de Genelkurmay’da törenden yana olduğu belirtildi.

Uğur Ergan ve Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, cenaze namazının ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yakınındaki protokol camisi olarak tanımlanan Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınacağı öğrenildi. Evren’in cumhurbaşkanı olması nedeniyle Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı karşısına denk gelen Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Evren’in sağlığının kötüleşmesi üzerine 12 Eylül Girişim Grubu, geçen martta  Başbakanlık BİMER’e yazılı olarak başvurmuş, devlet töreni yapılmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etmişti. Darbe mağdurları, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hitaben yazdıkları dilekçede, darbenin mimarı Evren için devlet töreni yapılmasının, darbeyi meşrulaştıracağını ve yaraları kanatacağını savunmuştu. Başvuru reddedilmişti.

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