Evrak sızması Ergenekon'dan önce

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, "Ergenekon'un ne olduğu belli değil bir defa. Şu kadarını söyleyeyim; evrak sızmasıyla ilgili konu, Ergenekon'dan önce" dedi.

Orgeneral Babaoğlu, Işıklar Askeri Hava Lisesi eğitim-öğretim yılı açılış töreni öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



-"MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"-



Orgeneral Babaoğlu, gazetecilerin bugün bir gazetede yer alan kurmay bir subayın tutuklanması haberine ilişkin soruları üzerine şunları söyledi:

"Genelkurmay da söyledi, çok eski bir konu. Mahkeme süreci devam ediyor. Söyleyecek bir şeyim yok. Ergenekon'un ne olduğu belli değil bir defa. Şu kadarını söyleyeyim; evrak sızmasıyla ilgili konu Ergenekon'dan önce."

Türk Hava Kuvvetlerinin uzay çalışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Orgeneral Babaoğlu, "Bizim astronot gönderme çalışmamız yok. Silahlı kuvvetlerin uzayla ilgisi astronot ile sınırlı değil. Astronot göndermek de hedef değil. Daha önce de açıkladım; 2011'de hedefimiz Türk Hava Kuvvetlerinin gözlem uydusunu uzaya göndermek. Ümit ediyorum bu hedefimize ulaşırız" dedi.



Orgeneral Babaoğlu, terör örgütüne yönelik sınır ötesi hava harekatlarına ilişkin bir soru üzerine, bölgeyi devamlı gözlediklerini Genelkurmay Başkanlığı'nın da değerlendirmeler yaptığını belirtti. Kendilerine görev verilince bunu icra ettiklerini ifade eden Orgeneral Babaoğlu, "Terörle mücadele öncelikli görevlerimizden. Görev verildiğinde biz yapmaya hazırız. Orada çok başarılı görevler yapıyoruz. Çok büyük emek, planlama var. Sonuçlarından gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

