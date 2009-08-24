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Yaşam

Evrak kavgasının sonu karakolda bitti

“Neden yırtık dondan çıkar gibi araya giriyorsun” dedi karakolluk oldu.

24 Ağustos 2009 03:00

Neden yırtık dondan çıkar gibi araya giriyorsun” dedi mahkemelik oldu

Hebertürk' ün haberine göre; Tekirdağ'ın  Çorlu İlçesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Yüksel A., memur Sevgi Ç.’yi yanına çağırarak bir evrak verdi. Ancak Sevgi Ç., kendi alanında olmadığı gerekçesiyle evrakı Emine A. adlı memura vermek istedi.

Müdüre şikayet

Evrakın müdür tarafından kendisine verildiğini ve bu nedenle işi kendisinin yapması gerektiğini belirten Emine A., evrakı almadı. Bunun üzerine Sevgi Ç., şube müdürünün yanına giderek işin
yapılmadığını anlattığı sırada Emine A. da olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada iddiaya göre müdür Yüksel A., Emine A.’ya “Neden yırtık dondan çıkar gibi ikide bir araya giriyorsun” diye bağırdı. Emine A.’nın ikazı üzerine de müdürün, kadın memuru çenesinden tutarak ittiği öne sürüldü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Darp edildiğini öne süren Emine A. Yüksel A.’dan şikâyetçi oldu.

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