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Evliyken aldatıldığı gerekçesiyle 270 bin liralık tazminat davası açtı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan müteahhit Ç

14 Eylül 2018 20:10

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de yaşayan müteahhit Ç.Ç., boşandığı A.D.A.\'nın evliyken K.K. ile kendisini aldattığını gösteren fotoğraf ve yazışmaları delil olarak sunup, ikili hakkında toplam 270 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Bornova\'da müteahhitlik yapan Ç.Ç., üniversite döneminde tanıştığı A.D.A. ile 2015 yılında evlendi. O dönem işsiz olan A.D.A., Manisa\'da araç kliması ve parçası üretilen şirketin finans ve muhasebe bölümünde çalışmaya başladı. A.D.A., aynı şirkette satın alma müdürü olarak çalışan, evli K.K. ile olan iş arkadaşlığını ilerletti ve ikili yakınlaşmaya başladı. A.D.A., iddiaya göre, eşine fazla mesai yapacağı veya iş gezisine çıkacağı yönünde yalanlar söyleyip, K.K. ile farklı otellerde buluştu. A.D.A. ile Ç.Ç., 2018 yılında geçimsizlik nedeniyle boşandı.
Boşanmanın ardından Ç.Ç., ortak arkadaşları aracılığıyla eski eşi A.D.A. ve K.K.\'nin otel odasındaki samimi fotoğrafları ile mesajlaşmalarının olduğunu öğrendi. Fotoğrafların ve yazışmaların evli oldukları 2016 yılına ait olduğunu belirten Ç.Ç., haksız fiil nedeniyle kişilik haklarına saldırı olduğu iddiasıyla eski eşi A.D.A. ve K.K.\'ye ayrı ayrı 125 bin lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 270 bin liralık tazminat istemiyle dava açtı.
Ç.Ç.\'nin avukatı Ergun Bademci, müvekkilinin aldatıldığını öğrendikten sonra araştırma yaptığını, fotoğraf ve yazışmaların evli oldukları döneme ait olduğunu belirlediklerini, bunun üzerine dava açtıklarını söyledi.

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