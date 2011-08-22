-Evliyaoğlu için TBMM'de tören düzenlendi TBMM (A.A) - 22.08.2011 - Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden eski milletvekili Gökhan Evliyaoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Meclis Başkanı Ömer İzgi, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, eski bakan ve milletvekilleri ile Evliyaoğlu'nun ailesi katıldı. Evliyaoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gökhan Evliyaoğlu, 1927 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Gazetecilik yapan ve çeşitli kamu görevlerinde bulunan Evliyaoğlu, 1961-1965 yılları arasında TBMM'de milletvekili olarak görev yapmıştı.