Evliya Çelebi'nin seyahât güzergâhı

Sabancı Üniversitesinde görevli öğretim üyesi Leyla Neyzi, İskoçya'nın Edinburg Üniversitesi öğretim üyesi Caroline Finkel, Kent Üniversitesi öğretim üyesi Dona Landry, İngiltere'nin Exeter Üniversitesi öğretim üyesi Gerald McLean, Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça'yı makamında ziyaret ederek projeye ilişkin fikir alışverişinde bulundular.



İça, kabulünde yaptığı konuşmada, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği evin metruk durumda olması nedeniyle yıkılarak, aslına uygun şekilde müze yapıldığını söyledi.



Kentte bugüne kadar tarihe mâl olmuş birçok önemli şahsiyetin yaşadığına dikkat çeken İça, en tanınmış kişilerden bibirinin de ünlü gezgin Evliya Çelebi olduğunu belirtti.



İça, asıl ismi "Derviş Mehmed Zilli" olan Evliya Çelebi'nin, 1611 yılında Kütahya'nın Saray Mahallesi'nde doğduğunu anımsatarak, dedesi Kara Ahmet Bey'in kabrinin de bulunduğu mahallede, ünlü gezginin yaşadığı ev olarak bilinen yerde faaliyet gösterecek müzenin, kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Evliya Çelebi'nin eserlerinin kaynak niteliği taşıdığını anlatan İça, 'Evliya Çelebi, 'Seyahatname' adlı eseriyle, gezdiği yerleri, gördüğü yaşam biçimlerini irdelemiştir. Bu eser, bilim dünyasınca hâlen kaynak olarak gösterilmektedir. Geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutmaktadır. Seyahatnameleri dünya çapında bir belge niteliğindedir.' diye konuştu.



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Kütahya'nın 7 bin yıllık tarihe sahip olduğuna işaret eden İça, Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) Seyitömer'deki höyük kazısıyla çok eskilere dayanan medeniyetin ilk izlerinin ortaya çıkacağını söyledi.



İça, belediye olarak geçmişe sahip çıktıklarını dile getirerek, 'Roma döneminden Aizanoi Antik Şehri olan Çavdarhisar ilçesi, açık hava müzesi gibidir. Bizans döneminden kalan Kütahya Kalesi'nin yollarını ve çevresini restore ettirdik. Kütahyamız, 130 yıl Germiyan Beyliği'nin merkezi olmuştur. Konya'dan sonra Mevlevîhâne ikinci olarak Kütahya'da önem kazanmıştır. Kütahya sahip olduğu 27 medrese ile bir şehzadeler kentidir.' dedi.



