Evliya Çelebi Seyahatnamesi sözlüğü

Yapı Kredi Sanat Yayıncılık'tan yapılan yazılı açıklamada, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin el yazması nüshalara dayanılarak yapılan ikinci yayın girişiminin 11 yılda tamamlandığı bildirildi.



Açıklamada, Yapı Kredi Yayınlarının (YKY) bir grup bilim adamının katkısıyla gerçekleştirdiği ve 1896'da başlayıp 1938'de tamamlanan ilk yayının başlamasından 100, tamamlanmasından ise 60 yıl sonra kitaplıklardaki yerini aldığı belirtildi.



YKY yayınında büyük katkıları bulunan Türk dili uzmanı Prof. Dr. Robert Dankoff'un Evliya Çelebi konusunda yaptığı çalışmalarla bütün dünyada Türkoloji çevrelerinin büyük takdirini kazanan 6 kitaba da imza attığı kaydedilen açıklamada, bunlardan birinin de Seyahatname metninin doğru anlaşılması için elzem bir başucu kitabı olan "An Evliya Çelebi Glossary" (Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü) olduğu ifade edildi.



Açıklamada, YKY'nin, Seyahatname'nin 10 cilt halinde yayımlanmasının ardından Evliya Çelebi ve eserini daha iyi anlamaya yönelik olan bilimsel çalışmaların yayımlanmasına Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü'nün elden geçirilmiş yeni basımıyla başlandığı ifade edildi.



Robert Dankoff'un yazdığı Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Türk dili uzmanı Prof. Dr. Semih Tezcan tarafından İngilizce'den çevrildi.