Evlilik ve boşanma dolu bir yıl

T24-

Sinema, müzik, podyum ve spor dünyasının pek çok tanınmış ismi 2009 yılında evlenerek mutluluğa adım atarken, şaşırtan boşanma ve ayrılıklarla da gündemi meşgul etti.People dergisi, geride bırakmaya hazırlandığımız 2009 yılında ünlülerin yaşadığı evlilik ve boşanmaları derledi. 2009 yılında farklı kulvarlardan ünlülerin magazin basınında geniş yer bulan evlilikleri şöyle:-Fergie-Josh Duhamel: ''The Black Eyed Peas'' grubunun solisti Fergie, mutluluğu dizi ve sinema oyuncusu Josh Duhamel'de buldu. 2004 yılından bu yana birlikte olan 33 yaşındaki Fergie ile 36 yaşındaki Duhamel, 10 Ocak 2009'da evlenerek kısa süre sonra veda edeceğimiz 2009 yılında hayatını birleştiren ilk ünlü çift oldu.-Salma Hayek-François Henri Pinault: ''Lüksün yeni kralı'' olarak tanımlanan ve Gucci markasının da sahibi olan François Henri Pinault ile beyazperdenin ünlü Latin güzeli Salma Hayek'in aşkı, uzun zaman magazin basınını işgal etti. Bir çocuk sahibi olan çiftin evlenip evlenmeyeceğine ilişkin haberler uzun süre ortada dolaşırken, mutlu haber 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Paris'ten geldi. Burada evlenen ikili, 25 Nisan 2009 tarihinde de Venedik'te dillere destan bir düğün yaptı. Hayek'in, ''Balenciaga'' imzasını taşıyan bir gelinlik giydiği düğünde, çift, ''Over the Rainbow'' parçası eşliğinde konukları karşıladı.-Gisele Bundchen-Tom Brady: Podyumların tanınmış süper modeli Gisele Bundchen, ''New England Patriots'' Amerikan futbolu takımının oyun kurucusu Tom Brady ile hayıtını birleştirdi. Santa Monica'da 26 Şubatta düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren çift, 4 Nisanda da Bundchen'in villasında çok görkemli bir parti verdi. Uzun süre birlikteliklerini ve evleneceklerini saklayan çiftten Gisele Bundchen, daha sonra yaşadığı bu zorlu süreci, ''Bunu saklamak için çok uğraştık. Bu kadar zor olacağını hiç tahmin edemezdim'' sözleriyle anlattı.-Milla Jovovich-Paul W.S. Anderson: Ünlü aktris Milla Jovovich ile yönetmen Paul W.S Anderson da yıl içinde hayatını birleştirdi. Beverly Hills'te bulunan İspanyol stili bir evde 22 Ağustosta evlenen çift, düğünde de şıklıklarıyla göz doldurdu.-Maggie Gyllenhaal-Peter Sarsgaard: Uzun süredir birlikte olan iki oyuncu Maggie Gyllenhaal ile Peter Sarsgaard, İtalya'nın Brindisi kentinde küçük, romantik bir törenle yeni yaşamlarına adım attı. Nikahta çiftin 40 yakını ve arkadaşı yer aldı.-73 YAŞINDAKİ EFSANE AKTÖR DE EVLENDİ--Ivanka Trump-Jared Kushner: Ünlü milyarder Donald Trump'ın kızı Ivanka, New York Observer gazetesi editörlerinden Jared Kushner ile evlendi. Çift, Bedminster'daki bir golf kulübünde hayatını birleştirdi.-Mark Wahlberg-Rhea Durham: Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren oyuncu Mark Wahlberg ve model Rhea Durham, 1 Ağustosta Beverly Hills'te düzenlenen sade bir törenle evlendi.-Robert Redford-Sibylle Szaggars: Beyazperdenin 73 yaşındaki efsane aktörü Robert Redford, yaz aylarında verdiği bir kararla şaşırttı. Özel hayatını çok gözler önüne sermeyen mütevazı oyuncu, Almanya'nın Hamburg kentindeki bir otelde kendinden 30 yaş genç olan ressam Sibylle Szaggars ile hayatını birleştirdi.-2009 YILININ AYRILIKLARI--Sean Penn-Robin Wright Penn: Madonna ile yaptığı olaylı evlilikten sonra mutluluğu oyuncu Robin Wright'ta bulan Sean Penn, 2009 eşiyle yollarını ayırdı. Boşanma davalarından Mayıs ayında vazgeçen çift, Ağustos ayında evliliklerine noktayı koydu. Robin Wright Penn ile üç kez boşanma davası açtığı eşi Oscarlı oyuncu Sean Penn'in ayrılıklarından bir süre sonra ünlü aktör, model Jessica White ile görüntülendi.-Rihanna-Chris Brown: Müzik dünyasının iki ünlü isminin kavgaları ve ayrılıkları, kelimenin tam anlamıyla 2009 yılına damgasını vurdu. Evlenecekleri söylenen çiftin kavgalarının basına yansıması ise güzel şarkıcı Rihanna'nın dayak yemiş görüntüleriyle oldu. Büyük sorunlar yaşayan çiftin kavgası yargıya intikal ederken, Rihanna'yı fena şekilde döven Brown, kamu hizmetiyle cezalandırıldı.-Usher-Tameka Foster: İki yıllık evli çift de 12 Temmuzda boşandı. Usher, bu boşanma nedeniyle büyük acı çekerken, bunu ''Papers'' adlı parçayla notalara döktü. Usher, ''Hiç olmayı düşünmediğim bir adama dönüştüm/Artık ağıtları imzalamaya hazırım'' sözleriyle boşanma evraklarını imzalarken yaşadıklarını aktardı.-Amy Winehouse-Blake Fielder-Civil: Soul müziğin ''asi kızı'' Amy Winehouse, eşi Blake Fielder-Civil ile ayrıldı. Mayıs 2007'de Miami'de evlenen ve fırtınalı bir hayat sürdüren çift, aralarındaki tartışmalarla sürekli magazin basınını meşgul etti. Fielder-Civil, bir pub işletmecisine saldırıdan dolayı geçen senenin büyük bölümünü hapiste geçirirken, Winehouse da uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yüzünden tedavi görmek için uzun süre rehabilitasyon merkezlerinde kaldı. Ocak ayında boşanacaklarını açıklayan çift, Temmuz ayında evliliklerine noktayı koydu.-Mel Gibson-Robyn Moore Gibson: Neredeyse 30 yıla yakın aynı yastığa baş koyan ve 7 çocuk sahibi olan Mel Gibson ile eşi Robyn Moore Gibson, 13 Nisanda boşandı. Gibson, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Rus müzisyen Oksana Grigorieva ile görülürken, çiftin yıl içinde bir de bebeği dünyaya geldi.