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Evlilik vaadiyle kandıran kadının vajinasından 'uyuşturucu' çıktı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, İ

08 Eylül 2018 05:07

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, İ.K. (36) ile evlenmeyi kabul ettiğini söyleyerek ailesini dolandırmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan G.B.\'nin (25), vajinasından alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde çıktı. 
Olay, bugün Yatağan ilçesinde meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde yaşayan İ.K. evlenmek istediğini Milas ilçesindeki yakınlarına söyledi. Bunun üzerine aile Kahramanmaraş\'ta yaşayan G.B.\'yi oğulları İ.K. ile tanıştırmak için Kahramanmaraş\'a gitti. Tanışmanın ardından G.B aileyle birlikte Muğla\'ya geldi. İ.K. ile evlenmeyi kabul ettiğini söyleyen G.B., aileden aldığı paranın yanı sıra altın da istedi. Ailenin altını nikahtan sonra alacağını belirtmesi üzerine taraflar tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından G.B. Kahramanmaraş\'a dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldıklarından şüphelenen İ.K, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kahramanmaraş\'a gitmek üzere Yatağan Otogarı\'na gelen G.B.\'yi kıskıvrak yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen G.B.\'nin yapılan üst aramasında ailenin verdiği paranın bir kısmı ele geçirildi. Polis, G.B.\'nin şüpheli hareketleri üzerine savcıdan aldıkları talimat üzerine şüpheliyi  Yatağan Devlet Hastanesi\'ne götürerek genital bölgesinin kontrol edilmesini sağladı. Yapılan kontrolde G.B.\'nin vajinası içerisinde alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. G.B. hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. 

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