Evlilik üzerine inciler

Milli Gazete'de 'uzman psikolog' sıfatıyla yazılar yazan Efser Selamet'in, bugünkü yazısında evlilikle ilgili kullandığı ifadeler, İslamcı-muhafazakar kesimin kadın-erkek ilişkilerine bakışı konusunda önemli ipuçları veriliyor. Bir okurun sorusunu cevaplandıran Selamet, evliliği 'kadının erkeğe tabi olma süreci' olarak değerlendiriyor.

'Evliliğin Anatomisi' başlığıyla yayımlanan yazıda okurun sorusuyla Selamet'in yanıtı şöyle:



Soru- Efser Hanım, ben nişanlı bir bayanım ve nişanlılık devresi gerçekten çok güzel. Benim korkum evlendikten sonraki dönem. Acaba bu günüm kadar güzel olur mu? O, imam hatip lisesi mezunu, ayrıca yüksek okul okumuş. Bense lise mezunuyum, anlaşıyoruz. Beni hiç kırmadı, yapmayacağı bir şey vaat etmedi ama çevremdeki aileler yıkılıyor ve basit nedenlerden. Ben de bu sorunları yaşamak istemiyorum. Bunu dile getirdiğim zaman; karşılıklı anlayış her şeyi halleder diyor. Tabi küçük problemler olacak ama benim endişelerim var. Sizden tavsiyeler, öneriler istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Allah amacınızı cennetle noktalandırsın. Allah’a emanet olun.



Efser Selamet- İyi düşünelim iyi olsun inşallah. Olumsuzlukları düşünerek o güzel beynini yorma ve olumsuzu kodlama zihninde. Senin de dediğin gibi ufak tefek sorunlar mutlaka olur, dünya hali bu. Ve nişanlın da aklı başında biri belli, maşallah. Sen eş olarak eşine tabi olduktan sonra, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde hareket ettikten sonra ciddi sorun yaşamazsınız. Erkekler, eşlerinin kendilerine tabi olmasını beklerler. Bunu sınamak için de eşlerini ufak imtihanlara tabi tutarlar. "Annene gidemezsin, şunu yapmanı istemiyorum, bunu alma…" burada gaye kendisine tam teslim olundu mu olunmadı mı bunu ölçmektir. Ama kadınlar genelde amaca değil araca takılırlar. Yani "anneme gitmek benim en doğal hakkım", "neden bunu yapmayayım ki?!"… derler. Halbuki eş anneye gönderecektir daha sonrasında. İlk etapta kadının en değer verdiği noktalardan imtihan yapar. En değer verdiği şeyden bile vazgeçebilmelidir kadın, erkeğe göre. Elbette ki bunun mantıklı bir açıklaması beklenmemelidir. Ki kadınlar mantık aradığı için kaybeder bu tip durumlarda. Mantık aramıyoruz böyle durumlarda. Erkek olan eş, eşinin kendisine tam tabi olduğuna kanaat getirdiği an bu mantıksız hareketlerinden vazgeçer. Gaye tam teslimiyetin sağlanmasıdır. Eş tam teslim olmazsa bu durum eşler ölene veya ayrılık gerçekleşene kadar devam edip gider.



(Milli Gazete, 07.10.2008)