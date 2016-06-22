Evlilik teklifini reddeden kız arkadaşının arabasını yaktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan Moldova uyruklu Türk vatandaşı Elif Lidia Şolopa, bir yakını aracılığıyla tanıştığı A.M'nin, evlilik teklifini reddedince, aracını çalarak yaktığını iddia etti.

İddiaya göre Elif Lidia Şolopa'nın İzmir'de bulunduğu 17 Mayıs'ta, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'ndeki otoparkta bulunan 07 EJK 77 kapalı kasa minibüsünü, yedek anahtarı kullanarak çaldı. Şolopa, A.M'yi arayarak aracını geri getirmesini istedi.



Olumsuz yanıt veren, A.M., aracı yakacağını belirtti. Bunun üzerine Şolopa, İzmir'de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kadının şikayeti üzerine harekete çeken Antalya polisi, aracı Döşemealtı İlçesi'nde bir arazide yakılmış halde buldu. Polis, olayla ilgili A.M.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M. serbest bırakıldı.

Şolopa, A.M. hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve güveni suiistimal suçlarından dava açıldığını belirtti.