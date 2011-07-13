Evlilik teklifi yürekleri ağza getirdi!

T24 - Sevdiği kıza evlenme teklif etmek için oldukça ilginç bir yol deneyen genç, kelimenin tam anlamıyla sevdiği kızın yüreğini ağzına getirdi.





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İngiliz Guy adlı genç, sevdiği kıza evlilik teklif etmek için alışılmışın dışında bir yöntem denedi.



Birkaç arkadaşı ile anlaşan genç, sevdiği kız ile arkadaşlarını 4 katlı binanın terasına davet etti.



Daha sonra elindeki şişe ile terasın ucuna giden genç, arkadaşının attığı bir cismi yakalamak isterken birden gözden kayboldu.



Sevdiği erkek arkadaşının binadan düştüğünü zanneden genç kız akıbetini öğrenebilmek için hızla koşarken, hava yastığının üzerine düşen ve "Benimle evlenir misin?" yazılı dövizleri görünce şaşırıp kaldı.



İlginç evlilik teklifini arkadaşları ile kameraya kaydeden ve sevdiği kızdan evet yanıtını alınca alyansları takan gençleri ilk kutlayan arkadaşları oldu