Evlilik süresi uzuyor

Almanya'da evliliklerin süresi son yıllarda uzamaya

başladı. Ancak istatistiklere göre, evlilik

süresi uzasa da çiftlerin üçte birinden fazlası 2013 yılında mahkemenin yolunu tuttu.

Boşanmak için 2013'te hakim karşısına çıkan çiftlerin

evliliklerini 8 ay ila 14 yıl sürdürdükleri

belirtildi.

Almanya'da insanların daha uzun süre evli kaldıklarına dikkat çeken Federal İstatistik

Dairesi'nden Manfred Conrad, 20 yıl önce çiftlerin 7 ay ila 11 yıl arasında süren evliliğin

ardından boşanmak istediklerini ifade etti.

2013 yılında boşanmak isteyen çiftler dolayısıyla 20 yıl öncesine göre daha yaşlı. Boşanan

erkeklerin yaklaşık 46, kadınların da ortalama 43 yaşında oldukları belirtiliyor.

Öte yandan evlenenlerin yaş ortalaması da yükseliyor.

Almanya'da 2012 yılında evlenen erkeklerin yaklaşık 38, kadınların da 35 yaşlarında olduğu

tespit edilmiş. Yetkililer, 20 yıl önce Almanya'da evlenenlerin yaş ortalamasının 6 yaş daha

genç olduğuna dikkat çekiyor.

