Evlilik süresi uzuyor

Almanya'da evliliklerin süresi son yıllarda uzamaya
başladı. Ancak istatistiklere göre, evlilik
süresi uzasa da çiftlerin üçte birinden fazlası 2013 yılında mahkemenin yolunu tuttu.
Boşanmak için 2013'te hakim karşısına çıkan çiftlerin
evliliklerini 8 ay ila 14 yıl sürdürdükleri
belirtildi.
Almanya'da insanların daha uzun süre evli kaldıklarına dikkat çeken Federal İstatistik
Dairesi'nden Manfred Conrad, 20 yıl önce çiftlerin 7 ay ila 11 yıl arasında süren evliliğin
ardından boşanmak istediklerini ifade etti.
2013 yılında boşanmak isteyen çiftler dolayısıyla 20 yıl öncesine göre daha yaşlı. Boşanan
erkeklerin yaklaşık 46, kadınların da ortalama 43 yaşında oldukları belirtiliyor.
Öte yandan evlenenlerin yaş ortalaması da yükseliyor.
Almanya'da 2012 yılında evlenen erkeklerin yaklaşık 38, kadınların da 35 yaşlarında olduğu
tespit edilmiş. Yetkililer, 20 yıl önce Almanya'da evlenenlerin yaş ortalamasının 6 yaş daha
genç olduğuna dikkat çekiyor.