T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Evlilik sporu öldürüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, evli ya da istikrarlı bir ilişkisi olanlar yalnız oldukları döneme kıyasla daha az spor yapıyor.

20 Ocak 2014 23:09


Almanya'da yapılan bir araştırma bir partneri olanların sportif faaliyetlerindeki azalmayı ortaya koydu. Araştırmayı yapan Heidelberg Üniversitesi sosyologları, bu sonucu “evlilik piyasası hipotezi“ ile gerekçelendirdi.

Araştırma yazarlarından Ingmar Rapp, “İstikrarlı bir ilişkisi olan erkek ve kadınlar, çekiciliklerini artık evlilik piyasasında kanıtlamak zorunda değiller” şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre, erkek ve kadınlar ilişkileri ne kadar istikrarlıysa sporu da o derecede ihmal ediyor.

İnsanların bir ilişkisi olduğunda daha az boş zamanı olması ise sportif faaliyetlerdeki gerileme için bir gerekçe olarak kabul edilmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YapılanHeidelbergIngmar RappDeutsche Welle Türkçe KNA/DWBS/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24