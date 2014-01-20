Evlilik sporu öldürüyor



Almanya'da yapılan bir araştırma bir partneri olanların sportif faaliyetlerindeki azalmayı ortaya koydu. Araştırmayı yapan Heidelberg Üniversitesi sosyologları, bu sonucu “evlilik piyasası hipotezi“ ile gerekçelendirdi.

Araştırma yazarlarından Ingmar Rapp, “İstikrarlı bir ilişkisi olan erkek ve kadınlar, çekiciliklerini artık evlilik piyasasında kanıtlamak zorunda değiller” şeklinde konuştu.

Araştırmaya göre, erkek ve kadınlar ilişkileri ne kadar istikrarlıysa sporu da o derecede ihmal ediyor.

İnsanların bir ilişkisi olduğunda daha az boş zamanı olması ise sportif faaliyetlerdeki gerileme için bir gerekçe olarak kabul edilmedi.