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Evlilik sözleşmesi yaptılar mı?

Cumartesi günü Cem Yılmaz’la evlenen dört aylık hamile manken Ahu Yağtu, mesleğini bırakma kararı aldı.

13 Mart 2012 19:59

 

T24 - Cem Yılmaz’la ilişkisi, Ahu Yağtu’nun hayatını değiştirdi. Yağtu, bir süredir aşk yaşadığı ünlü komedyenle geçtiğimiz cumartesi günü tarihi Pera Palas Otel’de nikâh masasına oturdu. Dört aylık hamile olan manken, sürpriz evlilikle birlikte meslek hayatıyla ilgili de önemli bir karar aldı. Yağtu, bundan sonra sosyal sorumluluk projeleri dışında podyuma çıkmayacak. Yağtu, çok özel çekimler dışında objektif karşısına da geçmeyecek.
 
 

Sözleşme yapmadılar

 
 
Türkiye’nin en ünlü yıldızlarının katıldığı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz’ın evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı merak konusuydu. 2010 yılında 1.9 milyon vergi ödeyerek rekortmenler listesinde 80’inci sırada yer alan Yılmaz’ın Yağtu’yla evlilik sözleşmesi yapmadığı öğrenildi. Çifte yakın kaynaklar, ikili arasında bu konu hakkında bir konuşma da geçmediğini söylüyor.
 

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