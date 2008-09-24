Evlilik sözleşmesi bitirdi

Evlenecekleri gözüyle bakılan ancak hafta başında ayrıldıkları ortaya çıkan Tan Sağtürk'le Bergüzar Korel'in ilişkisinin bitmesine Korel'in "Evleneceksek, evlilik sözleşmesi yapmalıyız" sözleri etkili oldu.



2009 yılına evli olarak girmeyi planlayan Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk'ün sürpriz bir şekilde yollarını ayırması, sanat dünyasında şaşkınlık yarattı... Ayrılığın ardından ünlü baletin, "Ayrılıktan iki gün önce Bürgüzar ile aramızda çok istisnai bir durum gelişti ve ayrıldık. Ama sorunun ne olduğunu asla açıklamayacağım" sözleri dedikoduları da beraberinde getirdi. Herkes istisnai durumun ne olduğunu merak ederken, her iki ünlüye yakın çevreler ilişkiyi, Bergüzar Korel'in şart koştuğu evlilik sözleşmesinin bitirdiğini iddia etti.



"Binbir Gece" dizisinden bölüm başı 25 bin YTL alan, geçtiğimiz yıl ev satın alan, önceki hafta da yeni jeep'iyle görüntülenen Korel'in, Tan Satürk'le evlilik tarihi üzerine konuştukları sırada "Evlilik sözleşmesi yapmalıyız" diye teklif getirmesi, ikili arasında bir anda soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Sağtürk'ün iki yıldır büyük aşk yaşadığı ve her yerde "eşim" diye hitap ettiği sevgilisinden böyle bir istek gelmesi üzerine çok kırıldığı ve bunun üzerine de "Aramızda güven yoksa, bu yola hiç çıkmamalıyız" diyerek ilişkiyi bitirmeye karar verdiği öğrenildi.

