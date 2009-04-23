Evlilik sözleşmesi aşkı öldürür mü?

ŞEBNEM ÇAPA (İşletmeci Celal Çapa’nın eşi, Chez-bo Mağazası’nın sahibi)



‘Aşk söz konusu olamaz’

‘Aşk söz konusu olamaz’



FERYAL GÜLMAN (Gülman Grup’un patronu Kemal Gülman’ın eşi)

‘Kadın mağdur edilmesin’

DİLARA ENDİCAN (Zehir Prodüksiyon’un sahibi)

‘Para konuşmak çok ayıp’

BERNA LAÇİN (Oyuncu)

‘Servet avcılarına önlem’

IVANA SERT (Müteahhit Yurdal Sert’in eşi)

‘Sözleşme varsa aşk yok’ ‘Sözleşme varsa aşk yok’





NAZLI ÖZTARHAN (Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan’ın eşi)

‘Çocuklarımın yapmasını isterim’

BEYHAN BENARDETE (İş adamı Adil Benardete’nin eşi)

‘Duygular zedelenir’

ECE GÜRSEL (Manken)



‘Aşk güvene bağlıdır’

ŞEBNEM DERELİ

(İstanbul Motor Piston’un ortağı Mehmet Dereli’nin eşi)

‘Bir imzanın önemi yok’

DEMET SABANCI (Demsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili)



‘Ben düşünmüyorum’ ‘Ben düşünmüyorum’



RANA PİRİNÇÇİOĞLU TABANCA (Sunucu)

‘Bazıları için geçerli olabilir’

BERNA GÜREL (Sosyetik)

‘Alışık değiliz’

Hafta Sonu dergisinde yayımlanan haberde, ünlüler dünyasının konuyla ilgili görüşlerine yer veriliyor:“Yeni modalar çıkıyor. Aşkı hiçbir şey öldüremez. Aşk ölecekse karşılıklı ilişkinin içinde ölür. Böyle sözleşmeler falan çok ayıp, hatta bence deli saçması. Kendine güvenmeyen insanların yaptığı işler bunlar. İnsan kendine güvenmeyince karşısındakine de güvenmiyor, karşılıklı güven olmayınca da sözleşmeye gidiyorlar. Zaten bu durumda aşk da söz konusu olmuyor.”“Evlilik sözleşmesi şartlara göre değişen bir konu. Kadının mağdur edilmemesi için yapılabilir. Aslında aşkın bundan etkilenmemesi gerekir ama duygusal bir toplum olduğumuzdan ister istemez aşk da etkileniyor.“Bence evlilik sözleşmesi aşkı öldürür. Öyle anlaşmayla evlilik mi olur! İş mi yapıyoruz da anlaşma imzalıyoruz? Bu hayat akıp gidiyor, onun da garantisini kâğıda dökemeyeceğim. Yarın başımıza ne gelecek, belli mi? İlişkinin içinde para konuşmak çok ayıp. Biz böyle öğrenmedik.”“Evlilik sözleşmesi fikrini hiçbir zaman düşünmedim. Ne o kadar zengin oldum ne de o kadar zengin bir adamla evlendim. Ama elbette hoş bir şey değil. Bazı kadınlar genç yaştaki erkekleri kandırıyorlar ya da bunun tam tersi oluyor. Servet avcılığına, bu duruma engel olmak için aileler de böyle hukuki bir önlem oluşturmuşlar belli ki... Evlilik sözleşmesi varsa zaten aşk da yoktur.”“Evlilik sözleşmesini, evlendiğimiz zaman hiç aklımdan geçirmedim. Uygun bulduğum söylenemez, Yurdal’ın da benimle aynı düşünceleri paylaştığını düşünüyorum. Bir beraberlikte evlilik sözleşmesi varsa, o ilişkide aşk olmaz.”“Evlilik sözleşmesi tamamen göreceli bir konu bence. fiu an çok uygulanıyor. Biraz da moda oldu bu kavram. Özellikle belli bir noktaya tırnağıyla kazıyarak gelen insanlar bu sözleşmeyi yapabilir. Biz böyle bir şey yapmadık ama anne-baba olarak çocuklarımın yapmasını ileride isteyebilirim. Bence sözleşme aşkı öldürmez.”“Evlilik anlaşması aşkı öldürmez ancak insanın duygularını kırıp zedeleyebilir. Ama ben ne olursa olsun sevdiğim adamla evlenirdim.”“Evlilik sözleşmesi nedense varlıklı ailelerde gerçekleşiyor. Eğer birden fazla evlilik varsa gerek duyulur ama o zaman da aşk biter. Biliyorsunuz aşk güvene, sevgiye dayalıdır…”“Günümüzün şartlarında sözleşme yapılabilir. Atılacak bir imzanın aşkı öldürmeyeceğine inanıyorum. Aksi halde aşk zaten yoktur.”“Benim zamanımda böyle bir şey yoktu ama tabii bu kişisel bir şey. Ben şahsen düşünmüyorum. Aşkı öldürürdü tabii...”“Bence aşkı öldürür. Ama bazı insanların öyle büyük kazançları ve mal varlıkları var ki onlar için geçerli olabilir.”“Evlilik sözleşmesi aşkı öldürür tabii. Bizim alışık olmadığımız bir şey bu. Artık herkes aşksız evlilik yapıp para peşinde koştuğu için böyle şeyler çıkıyor ortaya.”