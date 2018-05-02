T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar, AKP'den milletvekili aday adayı oldu

“Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte..."

02 Mayıs 2018 23:47

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan ve bir seferinde canlı yayında başında bardak kırmasıyla gündeme gelen Caner Toygar, 24 Haziran’daki seçimler için AKP’den aday adayı oldu. Siyasete girişini Instagram hesabından duyuran Toygar, İstanbul 3. Bölge’den aday adayı olmak için bugün AKP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek başvurusunu gerçekleştirildi.

2003 yılında Biz Evleniyoruz programıyla üne kavuşan, daha sonrasında da belli aralıklarla evlenme programlarına katılan Toygar, adaylık açıklamasında “Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan Ak Parti ile çocuklarımızın gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir türkiye için ben de varım…” ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

caner toygardamat canerevlilik programıakpmilletvekili aday adayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24