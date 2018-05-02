Evlilik programlarıyla tanınan Caner Toygar, AKP'den milletvekili aday adayı oldu

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan ve bir seferinde canlı yayında başında bardak kırmasıyla gündeme gelen Caner Toygar, 24 Haziran’daki seçimler için AKP’den aday adayı oldu. Siyasete girişini Instagram hesabından duyuran Toygar, İstanbul 3. Bölge’den aday adayı olmak için bugün AKP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek başvurusunu gerçekleştirildi.

2003 yılında Biz Evleniyoruz programıyla üne kavuşan, daha sonrasında da belli aralıklarla evlenme programlarına katılan Toygar, adaylık açıklamasında “Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan Ak Parti ile çocuklarımızın gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir türkiye için ben de varım…” ifadelerine yer verdi.