Evlilik programlarını şiirle şikâyet etti: Elektrik aldım almadım derler, baksan birbirini ekranda yerler!

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), vatandaşlardan evlilik programlarına ilişkin ilginç şikâyetler geldi. Şikâyetler arasında bir vatandaşın, "RTÜK kayda alın şikâyetimi" başlıklı şiiri dikkati çekti.

Üst Kurul yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik programları nedeniyle RTÜK'e son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası, elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ile argo sözcükler kullanılması gibi nedenlerle binlerce şikâyet geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gelen şikâyetlere ilişkin RTÜK tarafından hazırlanan rapora göre, RTÜK İletişim Merkezine Ocak 2016 ile 2017 Mart ayına kadar 131 bin 290 kişinin bildirimi ulaştı. Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur" 55 bin 633 başvuruyla en fazla şikâyet edilen program oldu. Star TV'deki "Zuhal Topal'la" programı 29 bin 522, ATV'deki "Esra Erol'da" 23 bin 238, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 22 bin 142 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 694 şikâyet bildirimi aldı.



Bildirimlerin 89 bin 890'ı, genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkelerine aykırılığa, 34 bin 542'si çocuk ile gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesine ilişkin oldu. Vatandaşların 59 bin 695'i programlara müeyyide ve yaptırım uygulanmasını istedi.



'Çaya çıkmalar, hoşlanıp bıkmalar'



Raporda, vatandaşların şikâyetlerinden de örneklere yer verildi. Şikâyetler arasında BİMER aracılığıyla RTÜK'e ulaştırılan "RTÜK kayda alın şikâyetimi" isimli şiir dikkati çekti. Şiirin bazı dizileri şöyle:



"Yemeğe gitmeler çaya çıkmalar, önceden hoşlanıp sonra bıkmalar

Elektrik aldım almadım derler, baksan birbirini ekranda yerler

Acele el atın son bulsun şerler

RTÜK kayda alın şikâyetimi

Gözden yaşlarını döken dökene, hediye sunup diz çöken çökene

Ahlak temel taşın söken sökene, RTÜK kayda alın şikâyetimi

Yayına çıkanlar giyip guşanmış, Dolmuşlar oraya bekar, boşanmış

Olmasaydı keşke olay yaşanmış, RTÜK kayda alın şikâyetimi."



'Müzik eşliğinde ağlatıyorlar'



Evlilik programlarında insanların duygularının sömürüldüğünü öne süren başka bir kişi de şikâyetinde, "Dram olduğu zaman daha çok sorularla açık açık körüklüyorlar. Müzik veriyorlar, müzik eşliğinde ağlatıyorlar. Çok üzücü, acı verici. Dedikoduya, fitneye çanak tutuluyor. İnsanların birbirleri ile çekişmelerine zemin hazırlanıyor. Reyting uğruna toplum ruh sağlığına zarar gelecek şekilde onları konuşturuyorlar. Rezil kepaze olacak hale getiriyorlar. Bu durumlara şahit olmak bizi üzüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Programların yayından kaldırılmasını isteyen başka bir vatandaş da, programdaki gelin ve damat adayların bir kurgu gereği orada bulunduğunu ve insanların gerçek sanarak mesaj attığını belirtti. Diğer bir kişi de programların toplumdaki ahlaki, örfi değerlerin çöküşünün görüntüleri olduğunu ifade etti. Programların insanları evlilikten soğuttuğuna işaret eden bir vatandaş da, reyting uğruna insanların duygularının istismar edilemeyeceğini belirterek, programların yayından kaldırılmasını istedi.



Başka bir vatandaş ise şikâyetinde, "Kapalı bir bayan 5 yıldır kanal kanal koca arıyor. Bu şekilde annelerimizin, kardeşlerimizin ve ablalarımızın örtüsünü kullanarak zedelemesin. Bundan dolayı rahatsız oluyorum. Çocuklarımıza ve gençlerimize kötü örnek olmaktadır. Parayı çocuklarımız kolay yönden kazanabileceklerini düşünmektedirler. Şikâyetçiyim." sözlerine yer verdi.