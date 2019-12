'Evlilik programlarını ben bitireceğim!'

Nişanlımı bile görmüyorum

Kovulmadım

Bazen akıllı deliyim bazen hanımefendi

Dekolte sevmiyorum

Ali kıskanç değil, dünyanın en şanslı kadınıyım

Kavga ederiz, beş dakika sonra barışırız

Zuhal Topal'ı kendime rakip görmüyorum!

Geçtiğimiz sezon Star'da evlilik programı 'İzdivaç'ı sunan Esra Erol'un izleyici ile hasreti sona eriyor.Güzel sunucu bugünden itibaren hafta içi her gün Atv'de 'Esra Erol'da Evlen Benimle' adlı bir program sunacak. Konseptini değiştirmediğini ama izleyenlere sürprizleri olduğunu söyleyen Erol, eski kanalından para yüzünden ayrıldığı iddiasına da yanıt verdi: "Sorunlar eski menajerimden (Stelyo Pipis) kaynaklandı. İzleyici ile aramda çok sıcak bir bağ var. Beni paragöz biri gibi göstererek, karalamak istedi..."Ben her zaman ufak tefek de olsa seyirciye hoş gelebilecek sürprizler yapıyorum. Yeni programımda da çok güzel şeyler bekliyor seyircilerimi. Konsepti fazla değiştirmedik ama dekor çok güzel. Kafamda birkaç aydır biriktirdiğim farklı şeyler var. Çünkü ben sürekli aynı şeylerden sıkılan, kendime bile tahammül edemeyen bir insanım.Değişim kendimi geliştirmem için çok önemli. Televizyon hayatında kalabilmem ya da iyi bir şeyler yapabilmem için değişmem gerekiyor. Yurtdışında yapılan formatlara da bakıyorum. Çok iyi bir televizyon izleyicisiyim, sabahtan akşama kadar tüm kanalları geziyorum. Siyasi programlardan yarışmalara kadar hepsini izliyorum.Programım sıradan bir yapımken, tüm kanallarda aynısının yapılması, başarımdan ve seyirciye iyi mesajlar vermemden kaynaklanıyor. Bir de konunun fikir babası olunca, otomatikman daha hızlı düşünmeye başlıyorsun. Öte yandan bütün enerjimi işime sarf ederim. Ailemi görmem, nişanlımla buluşmam; erken yatıp, erken kalkarım. Ekip arkadaşlarımı zırt pırt "Ne yaptınız?" diye ararım. Biraz dırdırcıyım.Biz daha önce yayına girmeyi düşündük ama 'Acele işe şeytan karışır, hızlı koşanın ayakları karışır' diye Shakespeare'in bir sözü vardır ya, öyle olsun istemedik. Nasıl olsa bu kadar durdum; daha daha üzerinde çalışarak güzel şeyler ortaya koymak istedim.Parasal nedenlerden dolayı ayrılmadım. Bu haberler yüzünden psikolojim bozuldu. Paragöz biri gibi görünüyorum ve bu benim şahsıma yapılabilecek büyük bir hakaret. En büyük pişmanlığım; bu haberler çıktığı zaman, gerekli açıklamayı yapmamış olmam. Hiçbir zaman para sözkonusu değildi çünkü. "Eski kanalından kovuldu" dediler. Böyle bir şey olmadı. Problemler eski menajerimden (Stelyo Pipis) kaynaklanıyordu. İzleyicinin gözünde Esra Erol bir kimlikti. İzleyiciyle aramda çok sıcak bir bağ var. İşte bunu karalamak istediler.Evet, onun için. Ayrıca şu anda eski kanalımda izdivaç programını sunan kişinin de (Zuhal Topal) menajeri... Beni alaşağı etmenin tek yolu buydu. Benimle ilgili hiçbir zaman, "Evli adamla geziyor, onu yapıyor, bunu yapıyor" diyemez kimse. Çünkü çok düzgün bir hayatım var. Yapılan şey gerçekten çok çirkindi. Aklıma geldikçe ağlamıyorum, üzülmüyorum desem yalan olur. Bir de o ara bir programım olmadığı için de kendimi ifade edemedim. Kapana kısıldım, bütün her şey üstüme geldi. Ama Allah çok büyük...Kesinlikle! Detoks yaptım, hayatımdaki yanlış insanları temizledim. Şunu söyleyeyim; piyasada var olman için, o peynir türü vardır ya, öyle olman lazım. Ama o peynir türünden değilim, başa çıkamam böyle şeylerle. Haklıyken haksız duruma düşerim.Asla! Bundan sonra bütün ilişkilerimi kendim yürütüyorum ki mikserler arada olmasın. Çok mikser olayı yaşadım ve mikserin ucundaki kişiydim. Döndürüldükçe, döndürüldüm durdum. Şimdi her işimi kendim hallediyorum. Sütten ağzım yandı; yoğurdu, çayı, suyu bile üfleyerek içiyorum. Kavgamı da kendim veriyorum aslanlar gibi...Yeni projeler var ama evlilik programlarını ben başlattım, ben bitireyim!Çılgın bir yönünüz de var, öyle değil mi? Akıllı delilerden miyim ya da deli de arada bir aklı çalışanlardan mıyım bilemiyorum ama değişik olmayı seviyorum. Bir hafta hanımefendiysem, öbür hafta deli gibiyim; uçmuşum, kaçmışım... Sonra tekrar duruluyorum. Bu herhalde ruhumun gelgitlerini yansıtıyor.Mesela çok sade, simsiyah giyindim; gider patlayan bir yüzük, şal falan takarım ya da saçıma bir şey yaparım. Yani mutlaka enerjimi ortaya koyarım.Gelgit akıllı olduğum için, bir hafta ayakkabı, bir hafta çanta, bir hafta gözlük tutkunu olurum. Hep değişir, hiçbir şey sabit değildir bende. Bir de çok dekolte giymeyi sevmem ama bacaklarımı göstermeyi severim. Ama programda mininin biraz uzununu tercih ederim.Hiç karışmaz. Hiç kıskançlığı yoktur, o yüzden dünyanın en şanslı insanıyım. Ama bazen ekranda hareketli olduğumdan, 'Bir yerin açılır, frikik verirsin, al ondan sonra belayı' der.Kısmet işi! Programda evleneceğiz.Göreceğiz! Kanal, "Evleneceksin, evlenmeden bu programı yapamazsın" dedi. "Tamam" dedim ben de.Bilmiyorum. Önce atv'yle evlendim, sonra da Ali'yle evleneceğim.Garibim, ne desin benim dırdırımdan... Bir şey demiyor, bana ayak uydurmaya çalışıyor.Kesinlikle hayır... Bizim tartışmalarımız, kavgalarımız en fazla üç-beş dakika sürer. Deli gibi kavga ederiz, "Bu sefer kesin bitti" dedikten beş dakika sonra, "Karnın acıktı mı, hadi yemeğe gidelim" der, hemen barışırız. Ben olgunum, Ali benden çok daha olgun. Birbirimizi yıpratmak ve aramızdaki saygıyı bitirmek istemiyoruz. En büyük korkumuz bu!Şu saatten sonra kimse kimseyi kıyaslamasın. Hepimizin kendine göre bir duruşu, bir tadı, bir sohbeti, bir bakışı var. Ben hiç kimseyi rakibim olarak görmüyorum.İlk zamanlar bir baktım ama şimdi hiç izlemiyorum.Yorumsuz.Kanal(i)zasyon'da oynadım. Okan (Bayülgen) rica etti, çılgınlık olsun diye yaptım. Küçük bir rol. Bir de başka bir film için asker rolü teklifi geldi. Ama cesaret edemedim.