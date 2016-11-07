Evlilik programlarında bir başka renk; aynı damada talip olan gelin adayları birbirlerine aşık oldu!

Avustralya’da The Bachelor adlı bir evlendirme programında aynı damada talip olan iki gelin adayı, evlilik programlarında yaşananlara yeni bir renk kattı.

Evlendirme programında aynı damada talip olan Megan Marx ve Tiffany Scanlon, arasında ilişki zaman geçtikçe başka bir yönde ilerledi. Programlar ilerledikçe birbirinden hoşlanmaya başlayan gelin adayları, aşık oldular.

Instagram hesaplarından paylaştıkları bir gönderi ile birlikteliklerini duyuran çift, öyle ya da böyle evlendirme programından aşkı bulup ayrılmış durumda…