Evlilik programında evlendi, 3 ay sonra bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Avcılar’da elektrik teknikerliğinden emekli olan 57 yaşındaki Rıfat G., evlenmek için televizuonda yayınlanan bir evlendirme programına başvurdu. Programda tanıştığı 47 yaşındaki Selime G., ile evlenen Rıfat G., 3 aylık eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Müslim Sarıyar’ın Haber Türk’te yer alan haberine göre katıldığı evlilik programına 1 ay boyunca çıkan Rıfat G., burada 47 yaşındaki Selime G.’yle tanıştı ve kendisine talip oldu. İlk eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Selime G., Rıfat G.’nin evlilik teklifini kabul etti.



Çift, 10 Nisan’daki programda canlı yayında nikâh kıydı. Şahitlerden biri de kadının 20 yaşındaki kızı oldu. Çift, nikâhtan sonra Selime G.’nin kiralık olarak oturduğu evinde yaşamaya başladı. Çift arasında, Selime G.’nin 10 yaşındaki oğlunun yanlarında kalmasıyla ilgili tartışma çıktı.





‘Oğlu için tartıştık’





Yaşanan son tartışmada Rıfat G., ekmek bıçağıyla karısını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Zanlı polise teslim oldu. Rıfat G., savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Evlilik programında tanışıp evlendik. Daha sonra da onun yaşadığı kiralık eve gittim. İlk evliliğinden 10 yaşında bir çocuğu vardı. Genellikle babasında kalıyordu. Bize de geliyordu. ‘Bir daha bizim yanımıza gelmesin’ deyince tartıştık"



"Mutfaktan aldığım bıçağı rastgele sapladım.” Sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Rıfat G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.