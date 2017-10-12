Evlilik oyunuyla dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, dini nikahla evlendiği 35 yaşındaki Ö.U.\'nun düğünden önce aldığı 13 bin lira değerindeki altın ve kıyafetleri alıp ortadan kaybolan Suriye uyruklu 24 yaşındaki D.H. ile onunla birlikte hareket ettiği iddia edilen 2 Suriyeli, Denizli\'nin Çardak İlçesi\'nde yakalandı. Olayla ilgili 1\'i Suriyeli, 2 kişinin de arandığı bildirildi.

Çiftçilik yapan Ö.U., kendisi gibi Milas\'ta yaşayan M.S. aracılığıyla Hatay\'da yaşayan Suriye uyruklu M.H., A.E. ve M.Y.B. ile tanıştırıldı. Suriyeli 3 kişi, iddiaya göre, D.H. isimli yakınlarının fotoğrafını gösterip, istemesi halinde evlenmeleri için tanışmalarına aracılık edebileceklerini söyledi. Ö.U.\'nun kabul etmesi üzerine D.H., Milas\'a getirildi. İlk görüşmenin ardından imam nikahı kıyıldı. Ardından düğün alışverişine çıkıldı. Ö.U., imam nikahlı eşine yaklaşık 13 bin lira değerinde altın takı ve çeşitli kıyafetler aldı.

Nikahın kıyılmasından 2 gün sonra Ö.U., eşi D.H.\'yi evde bırakıp tarlaya gitti. Ancak, döndüğünde D.H.\'yi evde bulamayan Ö.U., dolandırıldığını anlayıp, durumu polise bildirdi. Polis, Ö.U.\'nun ifadesine başvurup, MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin içinde bulunduğu Hatay plakalı otomobil tespit edildi. Polis, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakasını çevre il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bildirdi.

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil Denizli\'nin Çardak İlçesi\'nde polis tarafından durduruldu. İçindeki M.H., A.E. ve D.H. gözaltına alındı. Altın ve kıyafetler de otomobildeki aramada bulundu.

Yakalanan 3 şüpheli Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 3 şüphelinin daha önce de çeşitli illerde benzer suçlara karıştıklarını belirledi.

Olayla ilgili M.S. ile Suriye uyruklu M.Y.B.\'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, altın ve kıyafetler ise tutanakla Ö.U.\'ya teslim edildi.

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