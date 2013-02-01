Evlilik, kalp krizi riskini azaltıyor



Finlandiya'da yapılan bir araştırma, evliliğin kalp krizinden ölme riskini azalttığını gösterdi.

Finlandiya'da yapılan araştırma, kadında ve erkekte, evliliğin kalp krizi geçirme veya kalp krizinden ölme riskini azalttığını gösterdi.

Finlandiya'nın 4 bölgesinde, 35 yaş ve üzerindekilerin sağlık ve medeni durumunu inceleyen bilim adamları, evli kadınların kalp krizi geçirme ve kalp krizinden ölme riskinin yüzde 20, boşanmışlarda yüzde 32 ve bekarlarda ise yüzde 43 olduğu sonucuna vardı.

Evli erkeklerde ise riskin yüzde 26, boşanmışlarda yüzde 42, bekarlarda yüzde 51 olduğu belirtildi.

Araştırmaya imza atanlardan, Turku Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Aino Lammintausta ''Özellikle orta yaşta, erkek ve kadınlarda evliliğin koruyucu bir etken olduğunu'' vurguladı.

Bilim adamları, evlilerin daha sağlıklı ve düzenli yaşam tarzına sahip bulunduğunu, evli olmayanların ise daha fazla depresyona girdiğini ifade etti.

Araştırma, ''European Journal of Preventive Cardiology'' dergisinde yayımlandı.