Evlilik için en ideal yaş açıklandı

Uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonucunda evlenmek için ideal yaşın 25 olduğunu belirtti.

İlişki uzmanları evlilik için en ideal yaşın 25 olduğunu, özellikle kadınların 25 yaşından sonra eğitim düzeylerinin yüksek seviyede olacağını dolayısıyla bu yaşlarda eş seçimlerini doğru yaptıklarını söyledi.

“5 Basit adımda evliliğinizi güzelleştirmenin yolları” (Five Simple Steps to Take Your Marriage From Good to Great) adlı kitabın yazarı Terri Orbuch konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Eğitimli kadınlar kendileriyle barışık olur. Özellikle 25 yaş ve üstü kadınlar standartlarını bilir ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan erkekleri saptarken doğru bir yol izlerler.”

Gerçekte kim olduğunu bilmek

Orbuch 20’li yaşların ortasına kadar kişilerin karşı cinsten ne beklediğine karar verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Kadınlar 25 yaşına kadar birkaç ilişki yaşamış ve bir erkekten ne bekleyip beklemeyeceğini tespit edecek deneyime sahip olurlar.”