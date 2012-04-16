T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evlilik için en ideal yaş açıklandı

Uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonucunda evlenmek için ideal yaşın 25 olduğunu belirtti

16 Nisan 2012 19:53

 

Uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonucunda evlenmek için ideal yaşın 25 olduğunu belirtti.
 
İlişki uzmanları evlilik için en ideal yaşın 25 olduğunu, özellikle kadınların 25 yaşından sonra eğitim düzeylerinin yüksek seviyede olacağını dolayısıyla bu yaşlarda eş seçimlerini doğru yaptıklarını söyledi.
 
“5 Basit adımda evliliğinizi güzelleştirmenin yolları” (Five Simple Steps to Take Your Marriage From Good to Great) adlı kitabın yazarı Terri Orbuch konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
 
“Eğitimli kadınlar kendileriyle barışık olur. Özellikle 25 yaş ve üstü kadınlar standartlarını bilir ve ihtiyaçlarını karşılayacak olan erkekleri saptarken doğru bir yol izlerler.”
 
 

Gerçekte kim olduğunu bilmek

 
 
Orbuch 20’li yaşların ortasına kadar kişilerin karşı cinsten ne beklediğine karar verdiğini belirterek şunları söyledi:
 
“Kadınlar 25 yaşına kadar birkaç ilişki yaşamış ve bir erkekten ne bekleyip beklemeyeceğini tespit edecek deneyime sahip olurlar.”

ETİKETLER

Evlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24