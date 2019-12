Evlilik hazırlığında 20 farklı seçenek

Gelin adaylarının vazgeçilmezlerinden biri, yepyeni iç çamaşırlarıdır. Yeni inci’deki mini gecelik kıvamında da olan ve yatarken de rahatlıkla tercih edebileceğiniz kombinezonlar, stringleriyle beraber seksi bir ikiliyi oluşturuyor. Üstelik tül ve şifon kumaşlara şık bir hava oluşturmak için minik farbela, fırfır ve fiyonklar da eşlik ediyor.Her zevke göre Akay Gelinlik, 2009 koleksiyonunu gelin adaylarının beğenisine sundu. Danteller, fiyonklar ve uzun kabarık etekler seviyorsanız, Elegance koleksiyonu tam size göre. Farklı ve yalın çizgileri sevenler ise Simple Luxury koleksiyonuna göz atmalı. Fiyatlar 1.500- 4.600 TL arasında.Üçlü cazibe pırlanta dendiğinde akla ilk gelen tasarımlardan biri olan tamtur yüzükler yeni bir boyut kazandı. ZEN Diamond, bu vazgeçilmez klâsiği modern ve sıra dışı hale getirdi, pırlantayı altının üç farklı rengi ile buluşturdu. Tasarımda pembe altın ile romantizmi, beyaz altın ile masumiyeti, sarı altın ile zarafeti simgeleyen üç tamtur yüzük birlikte kullanılıyor.Gelinlik kadar, o gün giyeceğiniz ayakkabı da çok önemli. O gün sizin gününüz. Davetlileri karşılama, tebrikler, eğlence, dans derken tüm yükünüzü ayaklarınız çekecek belki de... O yüzden en rahat seçimi yapmaya özen gösterin. Beta’da hem şık hem de rahat modeller bulmanız mümkün. Fotoğraftaki ayakkabının fiyatı 169 TLEn gözde düğün trendleri... Bu yaz düğünlerde Fransa Versaille Bahçeleri’nin, İtalya Toskana Vadisi’nin ambiyansını yakalayan düğünler ile 18. yüzyıl romantizmini yansıtan bir atmosfer yaratmak ön plânda. Bahar ve yaz sezonunu temsil eden renkler; beyaz, krem ve gümüş ile pembe ve tonları da yine davetlerin değişilmez renkleri arasında. Fransız dantelleri ile tasarlanan örtüler, kadifeler, Swarowski taşlar, kristaller, su içinde mum ve çiçek kombinasyonlarını sezonda sıkça göreceğiz. Sizin sadece hayal etmeniz yeterli: Şebnem Organizasyon, dilediğiniz gibi bir düğünü sizin için baştan aşağı organize ediyor, size sadece en mutlu gününüzün tadını çıkarmak kalıyor.Bir ömür boyu sürecek birlikteliğe atılacak bembeyaz bir ilk adım… Mutluluğa giden yolun ilk basamağını oluşturan en özel gün... Ariş Pırlanta, bu özel günde pırlantanın ışıltısı eksik olmasın diye her bütçeye uygun evlilik paketleri hazırladı. Farklı alyans çeşitleri ile birlikte en az dört parça üründen oluşan paketlerin fiyatları 999-9.999 TL arasında değişiyor…Unutulmaz gelinliklere imza atan Beyaz Butik, dünya çapında pek çok ünlü markanın 200 modelini gelin adaylarına sunuyor. Christian Lacroix, Cymbeline, Rosa Clara gibi imzaların bulunduğu modellerin yanı sıra her türlü aksesuar ile yine ünlü markaların abiye ve nişanlık koleksiyonlarını da Beyaz Butik’te bulabilirsiniz. Cymbeline koleksiyonundan olan bu gelinliğin fiyatı 2.800 TL.Hatemoğlu’nun Cerimonia adlı koleksiyonu, her tarza uygun, şıklık ve sadelik sunuyor... Davetler ve düğünler için hazırlanan smokin gruplarındaki işlemeli gömlekler, pamuklu kumaşlar ve dökümlü kumaşlar bu sezon göze çarpıyor.Evlilik denince akla ilk gelen şeylerden biri de mücevherdir... Evlilik teklifinin olmazsa olmazlarından olan tek taş yüzükler, gelinliği tamamlayan setler, bağlılığı simgeleyen alyanslar ya da özel günlere özel tasarımlar... Jasabi’de her zevke ve her keseye uygun alternatifler bulmanız mümkün.Jival tasarımcıları, gelin takılarını birer sanat eserine dönüştürerek yaz gelinlerinin güzelliğini tamamlıyor.Yeşilin farklı tonlarının iç içe olduğu bir konumda, doğanın tam kalbinde yer alan Klassis Golf&Country Club, evliliğe kır düğünü ile adım atmayı hayal eden çiftlere seçkin bir alternatif sunuyor. İstanbul’a sadece 45 dakika mesafede bulunan Klassis Golf&Country Club’ın piknik alanında, 850 kişiye kadar olan düğün organizasyonlarınızı Klassis kalitesiyle gerçekleştirebilir, ardından yine Klassis konforunda huzur ve romantizm dolu bir balayı geçirebilirsinizBalo salonunda kalabalık ve bol eğlenceli, bir düğün mü plânlıyorsunuz? Yoksa küçük bir grup ile sade, şık ama daha butik bir davet mi? İstanbul’daki Hilton Ailesi Otelleri hayallerinizi gerçekleştirmenizde size yardımcı olmak için bekliyor. Hilton İstanbul, Conrad İstanbul ve Hilton ParkSA otellerinde davet ve etkinlik uzmanları, düğününüzü unutulmaz bir şölene dönüştürmek için gerekli ipuçlarını verecek, arzu ettiğiniz mekânı en ince ayrıntısına kadar plânlamanızı sağlıyor.Sarar’ın mezuniyet, nişan, düğün gibi özel günler için hazırladığı smokinler, erkeklerin kahraman gibi hissetmelerini sağlıyor. Slim fit kalıplar, modern ve kaliteli çizgilerle, normal ve klâsiğin biraz dışına çıkmak isteyenler için şal yaka gömlekler ılık kumsal esintisini gardıroplarınıza taşıyacakPera Diamond’un yeni koleksiyonu Rhythm Collection’daki mücevherler uçlarındaki tak-çıkar özelliği ile ‘kendi tarzını kendin yarat’ konseptinde tasarlanmış. İnci, ametist, topaz gibi farklı renk ve kesimde uçlarla, farklı zaman ve kıyafetlerle kombine edilerek mücevher kişiye özel hale getirilebiliyor. Birbirinden renkli uçları kolaylıkla değiştirilebilen kolye ve küpeler, sade olarak kullanıldığında da çok şık.Altınbaş, ‘evet’ diyecek çiftler için düğün koleksiyonu hazırladı.‘Wedding Koleksiyonu’nda alyans çeşitlerinden tektaş yüzüklere ve pırlanta takımlara kadar, seçkin tasarımlar yer alıyor. Koleksiyonun her bir parçası sevgi, aşk ve bağlılığı en anlamlı şekilde ifade ediyorClaudia Schiffer ile Jennifer Lopez’in gelinliklerine imza atan Valentino, Oscarlı oyuncu Halle Berry’nin giymesiyle daha da ünlenen Elie Saab, adı gelinlikle özdeşleşen Vera Wang, rüya gelinliklerin mimarı Oscar de la Renta ve daha pek çok ünlü imza, Vakko Wedding koleksiyonu içinde yer alıyor.İstinye Park, evlenecek çiftler için çok özel bir hizmet sunuyor: Happy List Çok Mağazalı Evlilik Listesi. Alışveriş merkezinin giriş kapısında kurulan merkezde çiftler danışmanlar yardımıyla evlilik listesi hazırlıyor. Sonrasında, görevliler bu listeyi çiftlerin yakınlarına duyuruyor. Hediye almak isteyenler, listeden kendi bütçelerine en uygun hediyeyi seçip, çifte armağan edebiliyorİç giyim ve mayo markası Ten’in 2009 gelinlik koleksiyonunda geçmişin bohem ve romantik tarzı, bugünün modern ve cesur çizgileriyle birleşiyor. Saten ve dantelin uyumu dikkat çekiyor, mini fiyonk ve kurdeleler modellere hareketlilik katıyor.Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin rüyalarındaki hediyelere kavuşabilmesi için bir fırsat! Bünyesinde 60 marka ve 30 mağazanın bulunduğu www.romeovejuliet.com sitesine girip, hediye listenizi oluşturuyorsunuz. Size hediye almak isteyenlere bu liste ulaştırılıyor. Yapılan maddi katkılar hesabınızda birikiyor. Bu tutar sayesinde listeden dilediğiniz hediyeyi alabiliyorsunuz.Düğün, nişan, doğum günü, Sevgililer Günü, hamilelik gibi özel ve ömür boyu saklanmak istenen anılar artık profesyonel fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştiriliyor. Fotoğrafçı Suat Küçükaydın da, çalışmalarıyla yeni başlayacak hikâyelerin ilk karelerini aktarıyor. Düğün sabahından itibaren başlayan çekimlerde hazırlıklar, gelin ve damattan başka ailenin diğer üyeleri; evde, yolda, ‘evet’ denilen o büyülü anda ve eğlence boyunca fotoğraflanıyor.