T24 LogoT24 Logo
Magazin

Evlilik Hakkında Her Şey dizisine sürpriz transfer

05 Ocak 2022 11:47

FOX TV'de yayınlanan "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Serkan Altunorak katıldı.

Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Serkan Altunorak katıldı.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizi Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla salı günleri yayınlanıyor.

Boşanma davalarının işlendiği dizi ünlü konuk oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Serkan Altunorak, 'Bora' rolüyle dizide yer alacak.

 

Evlilik Hakkında Her Şeytransferfox tvSerkan AltunorakGökçe Bahadır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24