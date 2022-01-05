Evlilik Hakkında Her Şey dizisine sürpriz transfer

FOX TV'de yayınlanan "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Serkan Altunorak katıldı.

Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Serkan Altunorak katıldı.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizi Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimlerden oluşan kadrosuyla salı günleri yayınlanıyor.

Boşanma davalarının işlendiği dizi ünlü konuk oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Serkan Altunorak, 'Bora' rolüyle dizide yer alacak.