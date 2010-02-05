Evlilik Dünyası 2010 fuarı açıldı

T24- Türkiye'nin en büyük evlilik hazırlıkları fuarı "Evlilik Dünyası", İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı.



















Bu yıl sekizincisi düzenlenen Evlilik Dünyası 2010 Fuarı, evlilik sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 firmayı bir araya getirerek, evlenecek çiftlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan temin etmelerini sağlıyor.





Fuar Organizatörü Didem Cılga,"Evlilik hazırlığı yapanlara fuarı gezmeden düğünlerini planlamamalarını tavsiye ediyorum'' diyerek, fuarın evlenecek çiftlere masalsı düğünler için sınırsız seçenekler sunduğunu belirtti.



Ziyaretçilerin, fuarda her zevk ve bütçeye uygun çözümler bulabileceklerini ifade eden Cılga, "Evlilik Dünyası Fuarı, gelin ve damat adayları ile ailelerine olduğu kadar sektörde hizmet veren firmalara da ışık tutan bir nitelik taşıyor" diye konuştu.



Fuarın açılış defilesi, yarın Songül Sarpbaş'ın doğadan esinlenerek yaptığı koleksiyonun sunumuyla gerçekleşecek. Defilede özel olarak hazırlanan koleksiyondan 30 gelinlik modeli ile 20 abiye kıyafet sergilenecek.

















İlk kez bu yıl dört gün sürecek fuarda, gelinlikler ile düğün törenlerindeki yemek düzenine ilişkin birbirinden farklı özellikte ürünler ve çeşitli aksesuarlar sergileniyor.

Fuarda, bir firmanın daveti üzerine "Mutlu Evliliğin Sırları" konulu bir seminer veren Manken Ebru Şallı'da, evlilik hazırlıkları için farklı yerler gezmek yerine bütün ürünlerin bir arada toplanmasının mükemmel bir fikir olduğunu belirtti.

Çiftlerin, düğün sofralarını yakından inceleyebilecekleri ve balayı seyahatlerini planlayabilecekleri fuar kapsamında, ayrıca defileler, dans gösterileri, saç ve makyaj şovları gibi etkinlikler yapılacak.

2010 düğün trendlerinin belirleneceği fuar, 8 Şubat Pazartesi akşamına kadar gezilebilecek.