Evlilik dışı cinsel ilişki 55'lerin üzerinde

Evlilik dışı cinsel ilişki artmaya devam ediyor.

Yeni bir araştırma, yaşlı insanların kocalarını ve eşlerini dagenç meslektaşlarından daha fazla aldattığını ortaya koydu.

Aile İçi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırmaya göre, 55 yaşın üzerindeki evli Amerikalıların yüzde 20'si, 55 yaşın altındaki nüfusun sadece yüzde 14'ü ile karşılaştırıldığında ekstra evlilik dışı cinsel ilişkiye girmeyi kabul ediyor.

Araştırmalara göre 2000 yılından bu yana uzun süreli evliliklerde zina olaylarının arttığı ortaya koyuluyor.Aynı zamanda,18-55 yaşlarındaki evli çiftler arasındaki evlilik dışı cinsel ilişki oranı farklılık göstermeye devam ediyor.

"Amerika'nın Yeni Majör Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Gecikme" başlıklı araştırma, Utah Üniversitesi Aile ve Tüketici Araştırmaları Bölümü'nden Prof. Nicholas H. Wolfinger'in önderliğinde yürütülmüştür. Bu araştırma Genel Sosyal Anket sonuçlarının analizine dayanmaktadır.

T24 Çeviri