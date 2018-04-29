T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Evlilik bunamaya karşı koruyabilir

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre evlilik ve yakın arkadaşlıklar, bunamaya karşı koruyabilir.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre evlilik ve yakın arkadaşlıklar, bunamaya karşı koruyabilir.

6.677 kişiyi yedi yıl boyunca izleyen araştırmaya göre, bir kişinin sosyal çevresinin kalitesi, kaç arkadaşı olduğundan daha önemli.

Araştırmanın başında hiçbir katılımcıda bunama görülmezken araştırma sırasında 220 kişiye bunama teşhisi kondu.

Dokuz etmen ve bunama riskindeki payları:

Araştırma sırasında bekar insanların evli olanlara göre bunamayı geliştirme riskinin iki kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Alzheimer Topluluğu'ndan Dr. Doug Brown'a göre bu evli olmayan her yüz kişide bir teşhisin daha konması demek.

Ancak bunun sebeplerinin ne olabileceği henüz bilinmiyor.

Brown'a göre her şekilde bunama görülen hastaların sosyal şekilde desteklenmesi çok önemli.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LoughboroughTopluluğu Dr Doug Brown

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24