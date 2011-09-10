-Evlilik bayan güreşini bitiriyor İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - İstanbul'da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek bayan milli takımının teknik direktörü İsmail Kosukoğlu, evlenen bayan güreşçilerin sporu bıraktığını bunun da kendilerini zorladığını söyledi. Kosukoğlu, bayan güreşinin şu anda Türkiye'de gerekli desteği henüz göremediğini belirterek, ''Aileler ve güreşseverler bayanlara henüz yeterli destek vermiyor. Örneğin bizim henüz evlenip de mayo giren güreşçimiz yok. Sporcularımızın hepsi bekar. Evlenen güreşçi sporu bırakıyor. Şimdilik böyle, inşallah ileride düzelir'' dedi. İsmail Kosukoğlu, 7 kişilik bayan milli güreş takımında evli olan tek sporcunun Türk vatandaşlığına geçen ve Elif Jale Yeşilırmak adını alan Rus asıllı Rekvava Yulya'nın olduğunu söyledi. -''Madalya sürpriz olur''- Türkiye'de yapılacak dünya şampiyonasında gönlünden çok iyi dereceler elde etmenin geçtiğini ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kosukoğlu, ''Ama biz dünya güreşinde daha çok yeniyiz, madalya almamız sürpriz olur'' dedi. Bayanlar güreşte büyükler kategorisinde henüz kayda değer bir derecelerinin bulunmadığını anlatan Kosukoğlu, ''Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Seyirci desteğimiz ve basınının bize vermiş olduğu moralle inşallah bir basamak daha ileride olacağımıza inanıyorum. Evimizde rahat bir ortamdayız. Federasyonumuzun sağlamış olduğu kolaylıklar, devletimizin verdiği imkanlar fevkalade. Ancak bayan güreşi çok yeni ve madalya bizim için sürpriz olur'' diyerek sözlerini tamamladı. -Bayanlar, erkeklerle idman yapmak zorunda- Bayan güreşinde her sıklette en fazla 1 üst düzey sporcunun bulunması, bayan güreşçilerin erkek sporcularla idman yapmasını gerektiriyor. Bayan güreşçiler, kendilerinden yaşça küçük erkek sporcularla yaptıkları antrenmanlarla hem form tutuyor, hem de kendilerini şampiyonaya hazırlıyorlar.