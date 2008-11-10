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Evlilik baştan bitmiş!

Düğünden iki gün önce Yalçın'ın babasının emrivakileri evliliği bitirmiş.

10 Kasım 2008 02:00

Önder Bekensir, düğünden iki gün önce Süreyya Yalçın'ın babasının emrivaki yaparak önüne bir evlilik sözleşmesi koymasıyla birlikte evliliğini bitirme kararı almış.

Önder Bekensir, düğünden iki gün önce Süreyya Yalçın'ın babasının emrivaki yaparak önüne bir evlilik sözleşmesi koymasına bozulmuş. Dört ay evliliği bitsin diye uğraşmış Önder Bekensir, düğünden iki gün önce Süreyya Yalçın'ın babasının emrivaki yaparak önüne bir evlilik sözleşmesi koymasına bozulmuş. Dört ay evliliği bitsin diye uğraşmış.

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