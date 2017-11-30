"Evlilik Alzheimer ve demans riskini azaltıyor"

İngiltere’de University College London için çalışan bilim insanları, evliliğin Alzheimer ve demans gibi bunama risklerini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

İngiltere’de University College London için çalışan bilim insanları, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya’dan 800 bin kişinin katıldığı 15 farklı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Nöroloji, nörosirurji ve psikiyatri dergisinde yayınlanan makaleye göre, evli kişilerle kıyaslandığında bekarların demansa yakalanma riski yüzde 42, dulların ise yüzde 20 oranda daha yüksek. Bunun sebepleri arasında, evli insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sosyal etkileşim seviyelerinin daha yüksek olması gösteriliyor. Dul olanlarda ise eşin ölümüne duyulan üzüntünün stres seviyesini artırdığı düşünülüyor.

Anahtar kelime 'sosyal etkileşim'

Birleşik Krallık Alzheimer Araştırmaları Derneği’nden Dr. Laura Phipps, evliliğin ömrü uzattığı ve sağlığa iyi geldiğiyle ilgili birçok araştırma yapıldığını belirtti. Evli insanların gelir seviyesinin daha yüksek olduğu gözlemlenirken, bunun da sağlığa olumlu katkı yaptığı belirtiliyor.

Dr. Phillips, “Eşler sağlıklı alışkanlık kazanmak konusunda birbirlerini cesaretlendiriyor, birbirlerinin sağlık durumunu takip ediyor ve birbirlerine sosyal destek sağlıyorlar” diyor. Fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak aktif olmanın, sağlıklı bir hayat için gerekli olduğunu belirten Dr. Phillips, “Bu medeni haline bakmaksızın herkes için geçerli bir şey” ifadelerini kullanıyor. Araştırmacılar, sosyal etkileşimin bilişsel rezervi ve zihinsel esnekliği artırdığını belirterek bunun da insan zihnini çalıştırdığına dikkat çekiyor.