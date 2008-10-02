

Boşanma davalarına bakan Ankara 5. Aile Mahkemesi Hakimi Şerafettin Şanver, evli çiftlere yol göstermek amacıyla "Evliliğin Kırmızı Çizgileri" adlı bir kitap yazdı.



Hakim Şanver, kitabında hangi davranışların boşanmaya yol açabileceğini, hangi davranışların boşanma nedeni sayılmayacağını, kitabında topladığı kesinleşmiş yargı kararları ile sıraladı. Kitabında evli çiftlere tavsiyelerde bulunan Şerafettin Şanver’in boşanmaya neden olduğunu belirttiği davranışlardan bazıları şöyle:



"Dedikodu çıkarmak, eşiyle alay etmek, aile sırlarını açıklamak, eşe hakaret etmek, eşini sevmediğini söylemek, cimri olmak, aşırı borçlanıp eve haciz getirmesine neden olmak, kumar oynamak, eşin hastalığı ile ilgilenmemek, cinsel ilişki kuramamak, çocukları aşırı şekilde dövmek, eşe eşya fırlatmak, eşi ısırmak, tedavi yerine üfürükçüye götürmek, tarikat toplantılarına katılmak, sebep olmaksızın banyo yapmamak, eşlerden birinin diğerinin cebinden habersiz para almak, ağzı kokmak, tedaviden kaçmak, kocasının isteğine aykırı örtünmede ısrar etmek, eşin karşı koymasına rağmen yurtdışına çıkmak (dini inanışı gereği umreye gitse dahi), bakire olmamak (eşin daha önceden bilgisi yoksa), beddua etmek, cinsel uyum ve doyumun sağlanmaması, sarhoş olup evin eşyalarını kırmak, uzun süre ilişki kurmamak, cumhuriyete karşı faaliyette bulunmak, borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek, kadının evlilik öncesi ilişkiye girdiğini söylemesi, aşırı derecede kıskançlık, eşinin erkekliği olmadığını başkalarının yanında söyleyip küçük düşürmek, kısır olmak, eşinin ameliyat olan annesini ziyarete göndermemek, eşini sosyal ortamdan soyutlamak, evlilik öncesi nişanlısı ile görüşmek, at yarışı oynamak, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek, ’Seni boşadım; boşsun’ diyerek karısını evden kovmak, eşinin çalışmasına izin vermemek, kocayı dövüp hakaret etmek, kocanın çalışmaması, kararlaştırılan günde düğün yapılmasına karşı çıkmak.

