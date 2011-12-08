



T24- 10 yıl önce evlendiği Sema Şimşek’le boşanmaya hazırlanan Burak Hakkı, “Karımı hiç aldatmadım, bir kez bile başka bir kadına kafamı kaldırıp bakmadım. Boşanıyoruz, çünkü evliliğimizin büyüsü bozuldu” dedi.







Hürriyet'in haberine göre, şov dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sema Şimşek ve Burak Hakkı boşanıyor. 10 yıl önce nikâh masasına oturan ve Rüzgar adında bir oğulları bulunan çift, evliliklerini bitirme kararı aldı.





Burak Hakkı, ayrılık hakkında şunları söyledi: “Bundan iki yıl önce de oturduk, bu evliliğin bittiğini, ayrılmamız gerektiğini konuştuk, olmadı. Şimdi evliliğimiz bir kez daha bitme noktasına geldi. Evliliğimizin büyüsü bozuldu. Tartışma yaşamadan, anlaşarak bitirmemiz iyi olurdu ama anlaşamadık. Ben anlaşarak ayrılmaktan yanaydım, olmadı. Sema boşanma davası açtı, bana tebligat geldi.”





Başka kadına bakmadım





Burak Hakkı, ayrılığa ihanetin neden olmadığını da sözlerine ekledi: “Ben evinden işine, işinden evine giden bir adamım. Sema’yı hiçbir zaman aldatmadım, bir kez bile başka bir kadına kafamı kaldırıp bakmadım. Ayrıca çekimlerim kaçta biterse bitsin, gece hep eve geldim. Evliliğimiz süresince anne-babamın evinde bile yatmadım. Beni bunlarla hiç kimse suçlayamaz. Bizlerin hayatları biraz zordur. Ayrılığın altında başka sebepler aramak çok yanlış. Bizim sevgimiz devam ediyor. Oğlumuzu çok seviyoruz ve tüm enerjimizi ona verdik.”





Görüşüp, sohbet ediyoruz





Burak Hakkı, Sema Şimşek’le boşanma kararı almalarına rağmen görüşmeye devam ettiklerini söyledi: “Halen görüşüyor, sohbet edebiliyoruz. Hatta bugün mutfakta yaptığı aşurenin tadına bile baktım ve beğendiğimi söyledim. Evliliğimiz bitebilir ama aramızdaki sevgi ve saygı asla bitmeyecek. Arkadaşlığımız hep devam edecek.”