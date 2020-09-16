Evliliği boyunca şiddet gören kadın anlattı: Ayaklarıma ispirto döküp yaktı, gece gündüz beni kemerle dövdü, başka kadınlarla ilişkilerini zorla izlettirdi

Ardahan'da 17 yıllık evliliği süresince eşinden şiddet gördüğünü açıklayan 6 çocuk annesi S.Ü, yaşadıklarını, "Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kadınlarla ilişkisini izletti. Annemin, abimin evlerini, arabalarını ateşe verdi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ yanıma gelip çocuklarımın gözü önünde beni darp etti" sözleriyle anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Ardahan'da yaşayan 6 çocuk annesi 35 yaşındaki S.Ü. boşanmak istediği eşi tarafından şiddet görmeye devam ediyor. 1.5 yıl önce boşanma davası açan kadın 17 yıllık evliliği boyunca yaşadığı şiddete dayanamayıp mahkemeye başvurdu.

17 yıl önce görücü usulüyle evlenen çiftin, ikisi ikiz 6 çocukları dünyaya geldi. S.Ü.'nün iddiasına göre; E.Ü. evliliğinin ilk yıllarından bu yana sürekli fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı.



1.5 yıl önce eşine boşanma davası açan S.Ü., çocuklarıyla birlikte ayrı bir eve çıktı ve orada yaşamaya başladı. S.Ü., önceki gün çocuklarına okul alışverişi yapacağı sırada eşi E.Ü.'nün saldırısına uğradı.

"Başka kadınlarla videolarını izlettirirdi"

E.Ü.'nün, çocukları ve kendisini darp ettiğini ileri süren S.Ü., yıllarca gördüğü şiddeti şöyle anlattı:

''17 yıllık evliliğimde eşimden her türlü şiddeti gördüm. Defalarca ayrılmak istedim, beni, ailemi, çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Mecbur döndüm. Bana yıllarca yapmadığı işkence kalmadı, ayaklarıma ispirto döküp yaktı.



Kemerle yüzüme gözüme vurdu. Sağ gözümde kısmı körlük oluştu. Yüzümde kemer tokasından dolayı delikler oluştu. Gece gündüz beni kemerle dövdü. Son 3-4 yıldır beni ne aileme gösterdi, ne onların gelmesine izin verdi. Annemi arayıp 'Kızını her gün dövüyorum, gelip alınsana hadi' gibi laflar etti. Başka kadınlarla yatıp kalkardı onun videosunu bana izletip hem kadınlık hem annelik gururumla oynadı."

1.5 yıl önce boşanma davası açtığını ifade eden S.Ü., davanın ardından ailesinin köpeklerini öldürdüğünü, ağabeyinin kafasını yardığını ancak sadece 2 ay hapis yattığına işaret ederek, "Çocuklarımın okumasına izin vermedi, hepsini okuldan aldı. Büyük kızım okulu çok severdi. Buradaki okulda "arkadaşları yok" diye ben de onunla birlikte ortaokula yazıldım. Şimdi ikimiz de ortaokul diploması aldık. Artık çocuklarıma huzurlu ayrı bir hayat istiyorum. Ama bu adam ne beni, ne ailemi rahat bırakıyor. Yıllarca yaptığı işkence yeter. Bir an önce cezasını çekmesini istiyorum.'' diye konuştu.