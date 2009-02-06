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'Evliliğe giden bir ilişkim var, asıl mağdur benim'

Arda Turan'ın eski sevgilisi Nazlı Öztürk "İnternete nasıl düştüğünü ona sorun" dedi.

06 Şubat 2009 02:00

Arda Turan'ın eski sevgilisi Nazlı Öztürk "internetteki o özel fotoğraflar Arda'nın makinesindeydi. İnternete nasıl düştüğünü ona sorun" dedi..

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’la çektirdiği çok özel fotoğrafları internette dolaşan Nazlı Öztürk, bu görüntüleri kendisinin dağıttığı haberlerine isyan etti. Öztürk, “Evliliğe giden bir ilişkim var. Asıl mağdur benim” dedi.

Bizim Arda ile birlikteliğimiz bir yıl sürdü. Henüz 20-21 yaşlarındaydık ve Arda da kendi halinde bir futbolcuydu. şu an 23 yaşındayım, üstelik evliliğe giden bir ilişkim var. şunu söyleyeyim; ben kendi halinde biriyim. Zaten Arda’yla ayrılma nedenimiz onun bulunduğu ışıltılı ortamı kaldıramamamdı. Ve ilişkimiz 1,5 sene önce bitti. Ayrıca sanıldığı gibi manken ya da model değilim. Gaye Sökmen Ajans’ta bir yıl kaldım, o kadar. Ankaralı bürokrat bir ailenin kızıyım.

İntikam için niye bekleyeyim

O fotoğraflar Arda’nın makinesiyle çekilmişti, bende yoktu. Hoş, olsa da üzerinden bu kadar zaman geçmişken kendi bilgisayarımda tutmazdım. intikam için neden bu zamanı seçeyim? Arda’nın benden sonra birçok ilişkisi oldu zaten... Biz çalındığını düşünüyoruz, çünkü Arda da öyle bir şey yapacak adam değildir. İnsanlar yargısız infaz yapmadan önce biraz empati kursunlar. Kendilerinin başına aynı olay gelse ne hissederler?

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