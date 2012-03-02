Evliliğe giden aşk 20 gün önce bitti

T24- Türkiye-Slovakya hazırlık maçı için İstanbul’a gelen Arda Turan, Etiler’deki bir gece kulübünden sarışın bir kızla çıkarken kameralara yakalandı. Turan’ın yakınlarına 2,5 yıldır beraber olduğu Sinem Kobal’la ayrıldığını açıkladığı öğrenildi

Milliyet'in haberine göre, saat sabah 07.00 sıraları... Yer Şamdan... İlk kez Milli Takım’ın kaptanı pazubantıyla Bursa’daki Türkiye - Slovakya hazırlık maçında sahaya çıkan Arda Turan, şaşırtan bir hızla geldiği İstanbul Etiler’deki ünlü gece kulübünün arka kapısından çıkış yapıyor. Mekânda sabahlayan ve neşeyle dışarı çıkan Turan’ın yanında bu kez sevgilisi Sinem Kobal yerine başka bir sarışın genç kız var. TNT’nin kameramanı bu anları uzaktan ışığını açmadan kaydetmeye başlıyor. Başta kamerayı fark etmeyen Turan, rahat hareketleriyle dikkat çekiyor.



Sarışın güzelin otomobilin arka koltuğuna geçmesi için kapısını açan Turan, ardından kendisi de araca biniyor. Bu sırada kameranın ışığı açılınca da Turan ve yanındaki sarışın genç kız büyük panik yaşıyor. Sarışın kadın yüzünü kapatırken Turan, içinde 2 genç kızın daha bulunduğu otomobili kullanan kişiden el hareketiyle hızlı hareket etmesini istiyor.

‘Görüntü olsa hesap sorardım’

Bu görüntüler nedeniyle başta takımı olmak üzere taraftarların ve yakın çevresinin tepkisiyle karşılaşacağını çok iyi bilen Turan, hatırlı dostlarını araya koymaya karar veriyor. Ancak görüntülerin tanıtım bandı birkaç saat sonra TNT’nin sabah saatlerinde yayınlanan “Magazin Dünyası” programında ekrana geliyor. Bu durumu öğrenen Turan, harekete geçiyor.



Program boyunca tanıtımı bir kez dönen bu görüntüler bir daha ekrana gelmiyor. Birkaç gün önce Turan’ın İspanya’daki gece hayatına düşkünlüğü nedeniyle ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan Sinem Kobal ise ortada bu tarz görüntülerin olmadığını belirterek “Öyle bir şey yok. İddiaların hepsi asılsız. Son zamanlarda neden bu kadar üzerimize geldiklerini anlamıyorum. Ortada öyle görüntüler olsa haberim olurdu, önce ben sorardım yanındakilerin kim olduğunu” dedi.



Kobal’ın bu açıklamalarına karşın, Arda Turan’ın ise evliliğe giden ilişkisini bitirdiği ve bunu da yakınlarına anlattığı gündeme geldi. Ancak yine de çiftin ilişkisini zamana bıraktığını, barışma sinyali verdiği de öğrenildi. Bir süredir İstanbul’da olan ve arkadaşlarıyla gecelerde görüntülenen Kobal’ın ise ilişkisini kurtarmaya çalıştığı konuşuluyor.