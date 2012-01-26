-Evliliğe 18 yaş sınırı teklifi TBMM (A.A) - 26.01.2012 - CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, erkek veya kadının 18 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceğine ilişkin kanun teklifi verdi. Şeker'in TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Medeni Kanun'un 124. maddesine değişiklik öngörüyor. Teklif, ayrıca, kanundan ''evlenme, kişiyi ergin kılar'' ifadesinin çıkarılmasını düzenliyor. Teklif, TCK'daki ''çocukların cinsel istismarı'' ile ''reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki'' suçlarında da cezaların artırılmasını içeriyor.