Evli ve iki çocuklu anne başka erkekle nişanlandı!

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yaşayan, evli ve biri 4, diğeri de 8 yaşında iki çocuk annesi olan 29 yaşındaki N.K, ilişki yaşadığı öne sürülen bir erkekle lüks bir restoranda nişanlandı. Nişan yüzükleri takılan törende pasta da kesildi. Ancak nişanın duyulmasının ardından genç kadının eşi S.K ile nişanlandığı erkek arasındaki kavga karakolda bitti.

Sabah gazetesinden Adem Ülker'in haberine göre, genç kadının kocası boşanma davası açarken, nişanlısı da evlenmekten vazgeçti.

Hem eşinden hem de nişanlısından olan genç kadın, çocuklarını da bırakarak ailesinin evine yerleşti.