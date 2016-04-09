T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evli ve iki çocuklu anne başka erkekle nişanlandı!

Genç kadın, çocuklarını da bırakarak ailesinin evine yerleşti

09 Nisan 2016 10:55

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde yaşayan, evli ve biri 4, diğeri de 8 yaşında iki çocuk annesi olan 29 yaşındaki N.K, ilişki yaşadığı öne sürülen bir erkekle lüks bir restoranda nişanlandı. Nişan yüzükleri takılan törende pasta da kesildi. Ancak nişanın duyulmasının ardından genç kadının eşi S.K ile nişanlandığı erkek arasındaki kavga karakolda bitti.

Sabah gazetesinden Adem Ülker'in haberine göre, genç kadının kocası boşanma davası açarken, nişanlısı da evlenmekten vazgeçti.

Hem eşinden hem de nişanlısından olan genç kadın, çocuklarını da bırakarak ailesinin evine yerleşti.

ETİKETLER

nişanevliiki çocuklu annebaşka erkekle nişanlandıkarakol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24