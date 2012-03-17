Evli polis sevgilisini öldürüp gömdü

T24- Adana'da 6 ay önce kaybolan kadını, evli polis sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının evinin tapusunu üstüne geçiren, bankadaki paralarını da alan 19 yıllık polis Fatih Yurdakonar tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Adana’da, Kamile Özbek’in (48) kızı Z. Özbek, 14 Eylül 2011’de evden çıkan ve bir daha haber alamadığı annesinin bulunması için savcılığa başvurdu. Babasını 2 yıl önce kaybeden Z. Özbek, annesinin, Seyhan’da görevli polis memuru Fatih Yurdakonar (41) ile ilişkisi olduğunu anlatıp, “Annemin parasını, altınlarını aldı. Evimizin tapusunu üzerine geçirdi. Annem en son parasını almak için onunla buluşmaya gidecekti” dedi. Olayı araştırmak için özel ekip oluşturuldu. Polis, 19 yıllık polis memuru 3 çocuk babası Fatih Yurdakonar’ı takibe aldı. Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki MOBESE kamera kayıtları incelendi. Kamile Özbek’in en son Gaziantep’te Fatih Yurdakonar’la buluştuğu, oradan da otomobille Kahramanmaraş’a gittiği saptandı. Özbek’in cep telefonundan en son Gaziantep otogarından sinyal alındığı belirlendi.

Ceset bulunmazsa ne olur

Takip edilen Fatih Yurdakonar, cesedin köpekler tarafından bulunmaması için neler yapılacağı konusunda internetten araştırma yaptı ve emekli bir polisle bu konuda görüştü. Bazı avukatlara da, “Ceset bulunmazsa ne olur?” diye sordu. Polis, Kamile Özbek’in banka hesaplarından 50 bin lira çekildiğini ve 26 bin lira kredi kullanıldığını da saptadı. 13 Mart’ta, Fatih Yurdakonar ile 12 yıllık eşi Yıldız (29) ve kardeşi Akif Yurdakonar gözaltına alındı. Yurdakonar çifti susma hakkını kullanırken Akif Yurdakonar cinayeti itiraf etti. Fatih Yurdakonar tutuklandı.

45 gün sonra cesedi çıkardı

Akif Yurdakonar’ın ifadesine göre, Fatih Yurdakonar, Kamile Özbek’i ilişkiye girdikten sonra başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü. Kardeşi Akif Yurdakonar’la birlikte cesedi bir araziye gömdü. İki kardeş, 45 gün sonra cesedi gömdükleri yerden çıkarıp, Ahırdağı’nda ormanlık alanda gömdü. Cesedin ilk gömüldüğü yerde Kamile Özbek’in tişörtü ile doku kalıntılarına ulaşıldı. Ahırdağı’nda yapılan aramada şüphelilerin gösterdiği yerde Özbek’in cesedi bulundu. Meslekten ihraç edilen Fatih Yurdakonar’ın son 1 yılda yeni bir ev ve bir otomobil aldığı belirlendi.

Kardeşi itiraf etti

Polis Fatih Yurdakonar cezaevine gönderilirken eşi Yıldız ve kardeşi Akif Yurdakonar tutuksuz yargılanacak. Akif Yurdakonar cinayeti ayrıntılarıyla anlattı.