Evli olduğu kadını öldüren erkeğe 'iyi hal' indirimi

Mesut Babayiğit adlı erkeğin, evli olduğu Hanife Babayiğit'i öldürmesine yönelik görülen davada karar çıktı. Mahkeme katil Babayiğit'e 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uyguladı.

Konya'da evli olduğu kadın Hanife Babayiğit'i tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mesut Babayiğit'e, 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulandı. Gerekçeli kararda ise katilin 'bir anlık sinirle eline aldığı ve eşini korkutmak için doğrulttuğu tüfeğin, farkına varmadan ateş aldığı anlatılarak, olayda tasarlama bulunmadığı' iddia edildi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın geçen 26 Aralık günü görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 'haksız tahrik indirimi'yle 24 yıla, 'iyi hal indirimi'yle de 20 yıla indirildi. Davanın iddianamesinde, olay sabahı Hanife Babayiğit'in, Mesut Babayiğit'i telefonla arayarak 'çocuğu almaya geliyorum' dediği, Babayiğit'in de Hanife Babayiğit'in 'beraberinde birileri ile geleceği düşüncesiyle' tüfeğini spor çantasına koyduğu anlatıldı. İddianamede Mesut Babayiğit'in çantasından çıkartıp, doğrulttuğu tüfeğin 'farkında olmadan ateş aldığı' iddia edildi.

Ne olmuştu?

Mesut Babayiğit adlı erkek, evli olduğu kadın Hanife Babayiğit'i, tüfekle vurarak öldürmüş, polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Mesut Babayiğit hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.