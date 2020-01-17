Evli olduğu erkek tarafından öldürülen kadın bir gün önce karakola başvurmuş

Diyarbakır’da evli olduğu Gökhan Demirok tarafından öldürülen Melike Demirok’un, cinayetten bir gün önce karakola başvurduğu ortaya çıktı. Emniyet'in, şiddetten kaçmak için günlerce gizlenen Melike Demirok’un yerini, “hırsızlık” suçlamasıyla hakkında ihbarda bulunması üzerine Gökhan Demirok’a söylediği anlaşıldı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde evli olduğu Gökhan Demirok tarafından öldürülen Melike Demirok’un, bir gün öncesinde karakola başvurduğu ortaya çıktı. 8 Ocak günü akşam saatlerinde evli olduğu erkekten gördüğü şiddet nedeniyle evden kaçan Melike Demirok, 5 gün boyunca gizlendi.

Emniyet yerini söyledi

Melike Demirok’u bulabilmek için 9 Ocak günü karakola giden Gökhan Demirok ise, “25 bin TL paramı çaldı” suçlamasında bulunduğu Melike Demirok’un bulunmasını istedi. Bir süre gizlenen Melike Demirok, kim oldukları öğrenilemeyen iki kadınla birlikte şiddet gördüğü eşinden şikayetçi olmak için 13 Ocak akşamı karakola gitti. Ancak hakkında ihbarda bulunulduğunun anlaşılması üzerine polisler Gökhan Demirok’a haber verdi. Karakola gelen Gökhan Demirok, ikna ettiği Melike Demirok’la birlikte karakoldan ayrıldı. Bir gün sonra, kendisinden haber alamayan akraba ve komşularının ihbarı üzerine evine giden polisler, Melike Demirok’un öldürüldüğünü tespit etti.

Aile baskısından dolayı boşanamadı iddiası

Demirok ile birlikte karakola giden kadınların ifadesinin alınmadığı; Melike Demirok’un geçen yıl boşanmak istediği ancak aile baskısı ile boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. İşlenen cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan katil zanlısı Gökhan Demirok’u arama çalışmaları sürüyor.