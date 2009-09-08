Evli müzisyenle aşk mı yaşıyor?

Ece Gürsel’in evli olan müzisyen İsmail Tunçbilek ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Hüsnü Şenlendirici ve Aytaç Doğan'la 'Taksim Trio' adlı bir albüm çıkaran Tunçbilek, geçen yıl da Asuman Krause ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer almıştı. Ancak Tunçbilek'in eşi Gamze Hanım'ın Krause'ye çektiği, "Çocuğum yetim kalmasın" mesajı sonrasında Krause bu ilişkiyi bitirmişti.

Tunçbilek'in adı bu kez de Ece Gürsel ile aşk dedikodularına karıştı. Daha önce klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile aşk yaşayan Ece Gürsel, Şenlendirci'nin grup arkadaşı Tunçbilek ile albüm çalışması için sözleşti ancak ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. Tunçbilek'in eşi, iki yaşındaki çocuğuyla birlikte evi terk etti. Tunçbilek ve Gürsel ise birbirlerinin cep telefonundan çektikleri fotoğraflarını paylaşım sitesi facebook'taki sayfalarından yayınlayarak samimiyetlerini herkes ilan etiler.